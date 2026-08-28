우서윤 '성형 의혹' 시끌한데…前 미코 진 정연우 "대답할 가치도 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 2025 미스코리아 진 정연우가 자신을 향해 반복적으로 제기되는 성형 질문에 직접 입을 열었다. 올해 미스코리아 진 우서윤을 둘러싸고 과거 사진까지 소환되며 성형 의혹이 불거진 가운데, 전년도 진의 소신 발언에도 관심이 쏠리고 있다.

정연우는 28일 자신의 SNS를 통해 어린 시절부터 성장 과정이 담긴 사진 여러 장을 공개했다. 이와 함께 '성형하셨나요!!', '자연미인인가요?', '진짜 성형 안 했나요' 등 팔로워들이 보낸 질문에 장문의 답변을 남겼다.

정연우는 먼저 "미스코리아 하면서 가장 많이 들은 얘기가 성형 관련 얘기인 것 같아요"라며 "사실 대답할 가치도 없는 내용이라 생각해서 한 번도 해명이나 직접적인 답을 하지 않았는데요"라고 밝혔다.

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그동안 자신을 향한 질문에는 별다른 대응을 하지 않았지만, 주변 미스코리아 동료들에게까지 비슷한 질문이 반복되는 모습을 지켜보며 생각을 밝히게 됐다고 했다.

정연우는 "그런 질문을 받는 저뿐 아니라 제 가까운 동료들에게도 그런 질문을 하시는 분들을 보면서, 무슨 답이 그렇게나 궁금한지 가끔은 조금 안타깝기도 해요"라고 털어놨다. 이어 미스코리아라는 대회의 특성상 외모에 관심이 쏠릴 수밖에 없다는 점에는 공감하면서도, 성형 여부에 지나치게 초점을 맞추는 시선에는 의문을 나타냈다.

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정연우는 "솔직히 남녀 가리지 않지만 제 외모를 얘기하기 전에 질문에 대한 태도부터 배워야 할 듯 싶지 않아요? 정말 실례지만"이라고 지적했다. 또 "성형을 안 하고 성형을 하고의 여부보다 미스코리아라는 대회가 얼굴을 보는 대회가 아니었으면 좋겠어요"라는 취지의 생각도 전했다.

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특히 정연우는 미스코리아 참가자들이 외모만으로 평가받는 것이 아니라는 점을 강조했다. 그는 자기소개와 장기자랑 등 참가자들이 자신을 표현하는 여러 과정이 있다며 "매년 심사위원들도 가장 뽑고 싶은 미스코리아의 기준을 정해 놓고 저희의 본질까지 정말 치열하게 봐주신다"고 설명했다.

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그러면서 외모를 세세하게 분석하며 성형 여부를 추측하는 문화에도 아쉬움을 나타냈다. 정연우는 "남의 얼굴을 하나하나 뜯어보며 이건 자연일까 저건 궁금해 하는 사람들, 그렇게 뜯어보는 눈조차 착하지 않고 성형했다고 확신하는 사람들 자신의 편협한 사고에 갇혀 타인에게 무례한 언행을 하는 사람들"이라고 꼬집었다. 이어 "그리고 그게 부끄러운 줄 모르는 사람들"이라며 강도 높은 메시지를 남겼다.

정연우는 마지막으로 "그렇게 타인을 바라보지 못하는 사람들의 시야가 안타까울 뿐입니다. 내가 보지 못했던 것을 알게 된다면, 내 시야에 갇혀있던 모든 게 하나도 중요하지 않았다는 것을 깨닫게 됩니다"라는 취지로 자신의 생각을 정리했다.

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정연우의 글은 공교롭게도 올해 미스코리아 진 우서윤을 둘러싼 성형 논쟁이 이어지는 시점에 공개됐다.

한편 프로농구 선수 출신 방송인 우지원의 장녀 우서윤은 지난 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제70회 미스코리아 선발대회에서 26명의 본선 진출자를 제치고 진에 올랐다. 미국 터프츠대학교에서 미술을 전공 중인 우서윤은 글로벌 아트 큐레이터를 꿈꾸고 있는 것으로 알려졌다.

그러나 우서윤의 당선 이후 과거 방송 출연 모습이 온라인상에서 다시 확산되며 뜻밖의 성형 의혹이 불거졌다. 우서윤은 10대 시절인 2018년 tvN '둥지탈출3' 등에 출연한 바 있는데, 당시 모습과 현재를 비교한 일부 네티즌들이 성형 가능성을 제기했다. 일각에서는 이를 미인대회의 공정성 문제와 연결하는 주장까지 나왔다.

반면 10대 시절과 20대의 모습을 단순 비교해 성형 여부를 단정하는 것은 무리라는 반론도 만만치 않다. 성장 과정에 따른 변화는 물론 체중 감량이나 메이크업 등에 따라 인상이 크게 달라질 수 있다는 것이다. 현재까지 우서윤은 성형 의혹과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않은 것으로 전해졌다.

이런 상황에서 지난해 미스코리아 진으로 선발된 정연우가 성형 여부를 둘러싼 과도한 관심과 외모 평가에 직접 목소리를 냈다는 점에서 관심이 모인다. 다만 정연우가 글에서 우서윤의 이름이나 이번 논란을 직접적으로 언급하지 않은 만큼, 해당 글이 우서윤을 염두에 둔 것인지는 확인되지 않았다.

정연우는 지난해 제69회 미스코리아 선발대회에서 진에 올랐다. 충남대학교 전기전자통신공학교육과를 졸업한 그는 교육자를 꿈꾸며 교사를 준비하다 미스코리아에 도전했으며, 당시 "많은 이들에게 좋은 영향력을 끼치는 사람이 되고 싶다"고 포부를 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com