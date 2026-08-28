'KBS 아시안게임' 강남 "♥이상화, '왜 오빠야?'라며 궁금해 해…생방송이니 말 조심하라고"

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 강남 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 강남이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 개막식 해설을 앞두고 아내 이상화의 응원을 받았다고 전했다.

강남은 26일 서울 영등포구 여의도 KBS아트홀에서 열린 KBS '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에서 "이상화 씨가 생방송이니까 말 조심하라고 응원해 줬다"라고 했다.

KBS는 '대한민국 대표 스포츠 중계방송'이라는 타이틀답게 대한민국 선수단의 주요 경기는 물론 비인기종목까지 지상파 2개 채널과 KBS N 채널을 통해 전달할 예정이다. 대한민국 국민의 관심이 높은 축구, 양궁, 야구 등은 물론, 아시아 46개국이 겨루는 43개 종목, 461개의 메달 이벤트를 아우르며 아시안게임의 순간들을 만날 수 있도록 중계 방송할 계획이다.

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개막식 해설위원을 맡은 강남은 "처음 제안이 들어왔을 때 '왜 저에요?' 하는 순수한 궁금증이 들었다. 제 옆에 있던 이상화 씨도 '왜 오빠야?'라고 하더라. 서로의 궁금증이 많아졌던 순간이었다"고 웃으며 말했다.

이어 해설위원 선배인 이상화가 어떤 조언을 해줬는지 묻자, 그는 "생방송이니까 말 조심하라고 하더라. 그냥 가면 안 되고 공부 제대로 해야 한다고 했다. 제가 결혼한 지 한 7~8년 정도 됐는데, 옆에서 상화 씨를 보면서도 알았지만 운동선수들이 엄청 힘들게 노력을 하시지 않나. 메달이 중요할 수도 있지만, 현장에 들어가서 운동하는 모습 자체가 대단하고 리스펙을 해야 한다는 말을 해줬다"고 답했다.

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한편 '2026 아이치-나고야 아시안게임'은 2026년 9월 19일부터 10월 4일까지 열린다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com