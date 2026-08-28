사미자, 용산 60억 집 내놓고 아쉬움 뚝뚝 "다 죽을 때 좁은 집 가기 싫어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 사미자가 이사 계획을 밝혔다.

최근 사미자의 유튜브 채널에서는 '10년 만에 물어본 드라마 복귀, 무속인이 밝힌 충격 부부 전생'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사미자 부부는 인생 처음으로 신점을 보러 가기로 했다. 제작진은 "이사 가신다고 하지 않았냐. 그런 거 물어보면 어떠냐"고 물었고 사미자는 "이사 기운이 있나 없다 물어봐야겠다"고 밝혔다.

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사미자는 "집만 팔리면 굉장히 거뜬하겠다. 누구랑 같이 사는 것도 싫고 좁은 집 가는 것도 싫다. 다 죽을 때 좁은 집 가냐"고 토로했다. 제작진은 "용산 너무 좋은데 왜 안 팔리냐"고 안타까워했고 사미자는 "내가 왜 여기보다 더 어려운 데로 이사가야 하나 싶어 싫다"고 아쉬워했다. 이에 남편은 "잊어버리고 살면 다 오래 산다"고 사미자를 달랬다.

무속인을 만난 사미자는 이사에 대해 물었고, 무속인은 "문서운이 들어와있다"고 답했다. 사미자는 "올해 팔리냐"고 물었고 무속인은 "숲세권이 좋다. 지금 거주하는 집에서 동남 방향을 바라보면 좋다. 서울이라는 기준점을 잡았을 때 동남 방향이라 하면 광진구 쪽이다. 그쪽 방향이 좋다"고 추천했다.

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이어 사미자는 "아픈 바람에 일이 없어서 연예인 생활은 마지막이다 마음 먹었는데 진짜 안 들어오더라"라며 복귀에 대해서도 궁금해했다. 하지만 무속인은 "화면에 나오시면서 미자 선생님이 행복을 느끼시는 분 아니냐"라면서도 "새 작품을 들어가는 건 정말 안 좋다. 촬영장에서 내가 사람들 속에 치이면 스트레스에 굉장히 취약한 상태라 지금은 유튜브에 포커스를 맞추는 걸 추천한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com