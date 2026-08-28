'KBS 아시안게임' 이영표 "내가 해설할 때마다 금메달, 이번에도 자신 있어"

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이영표 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 축구 해설위원 이영표가 '2026 아이치-나고야 아시안게임'을 앞두고 선수들의 선전을 기원했다.

이영표는 26일 서울 영등포구 여의도 KBS아트홀에서 열린 KBS '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에서 "제가 아시안게임 해설위원을 하는 동안 선수들이 세 번의 금메달을 땄다"며 "이번에도 기대하는 마음으로 준비하고 있다"라고 했다.

KBS는 '대한민국 대표 스포츠 중계방송'이라는 타이틀답게 대한민국 선수단의 주요 경기는 물론 비인기종목까지 지상파 2개 채널과 KBS N 채널을 통해 전달할 예정이다. 대한민국 국민의 관심이 높은 축구, 양궁, 야구 등은 물론, 아시아 46개국이 겨루는 43개 종목, 461개의 메달 이벤트를 아우르며 아시안게임의 순간들을 만날 수 있도록 중계 방송할 계획이다.

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이영표는 남현종 캐스터와 'KBS 간판 콤비'로 2026 북중미 월드컵에서도 활약을 펼쳤다. 그는 "아시안게임은 저에게 다양한 경험을 제공하는 것 같다. 좋은 기억도 있고, 안 좋은 기억도 있다. 2002년 부산 아시안게임 당시 대한민국이 4강을 갔는데, 제가 4강에서 승부차기를 실축하면서 어려움을 겪었다. 저는 이미 2002년 월드컵으로 병역 면제를 받은 상태였다"며 "동료들과 후배들에겐 미안했고, 국방부에게는 큰 일조를 했던 기억이 있다. 해설자로서는 지난 세 번의 아시안게임에서 선수들이 금메달을 따서 기분 좋다. 이번에도 기대하는 마음으로 준비를 하고 있다"고 밝혔다.

한편 '2026 아이치-나고야 아시안게임'은 2026년 9월 19일부터 10월 4일까지 열린다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com