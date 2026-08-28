'발리살이' 김빈우, 도로 한복판서 아찔한 횡단 "차·오토바이 알아서 피해야"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김빈우가 발리에서의 일상을 공개하며 현지 생활에 적응해가는 근황을 전했다.

김빈우는 28일 "발리 라이프"라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.

영상에는 차량과 오토바이가 오가는 도로를 주변을 살피며 조심스럽게 건너는 김빈우의 모습이 담겼다.

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김빈우는 발리의 교통 상황에 대해 "동네마다 조금씩 차이는 있겠지만 여긴 인도와 차도의 구분이 딱히 없다"며 "줄은 쳐 있는데 워낙 좁아서 오토바이나 차가 동시에 몰려올 때는 서로서로 알아서 눈치껏 피해야 한다"고 설명했다.

이어 "큰 도로 말고는 신호등이 없다는 사실"이라며 "그렇기 때문에 구간구간 잦은 트래픽은 어딜 가나 감수해야 할 부분"이라고 전했다. 특히 "지도상 5km 거리를 15~20분이 아닌 50~60분 걸리는 일은 전혀 이상하지 않은 일"이라며 발리의 교통 체증에 놀라움을 드러냈다.

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김빈우는 아이들을 학교에 데려다준 뒤 곧장 집으로 돌아가지 않고 동네를 직접 걸으며 생활에 적응하고 있다고 밝혔다.

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그는 "직접 걸어봐야 상점이 어디에 뭐가 있나, 지름길은 어디인가 알 수 있다"며 "한 달은 걸어봐야 기억할 수 있겠다"고 적었다.

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그러면서 "그림 같은 하늘과 곳곳의 공사와 오토바이 매연이 공존하는 곳"이라며 발리의 아름다운 풍경과 현지 생활의 현실적인 모습을 함께 전했다. 김빈우는 "일단 이것부터 적응해야 발리에 살고 있다~~~ 할 수 있겠습니다"라고 덧붙이며 새로운 환경에 적응해가는 모습을 보여줬다.

한편 김빈우는 지난 2015년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 김빈우는 최근 가족과 함께 발리로 이주했다.

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jyn2011@sportschosun.com