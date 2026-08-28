'울보택' 박용택 "갱년기 와, 선수들 금메달 따면 또 많이 울 듯" ('KBS 아시안게임')

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 박용택 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 야구 해설위원 박용택이 '2026 아이치-나고야 아시안게임'에서 눈물의 해설을 예고했다.

박용택은 26일 서울 영등포구 여의도 KBS아트홀에서 열린 KBS '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에서 "제가 갱년기도 오고 해서 선수들이 금메달 따면 눈물을 흘릴 것 같다"라고 했다.

KBS는 '대한민국 대표 스포츠 중계방송'이라는 타이틀답게 대한민국 선수단의 주요 경기는 물론 비인기종목까지 지상파 2개 채널과 KBS N 채널을 통해 전달할 예정이다. 대한민국 국민의 관심이 높은 축구, 양궁, 야구 등은 물론, 아시아 46개국이 겨루는 43개 종목, 461개의 메달 이벤트를 아우르며 아시안게임의 순간들을 만날 수 있도록 중계 방송할 계획이다.

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'KBO 레전드' 김태균와 박용택은 '2026 아이치-나고야 아시안게임'에 야구 해설위원으로 합류했다. 박용택은 "저는 이영표 해설위원과 반대로, 말하는 것마다 반대로 간다. 선수들이 무조건 금메달을 땄으면 좋겠다. 지난 8번의 대회 중에 6개의 금메달을 땄고, 5연패에 도전하기 때문에 선수들의 의욕도 좋다"며 "이번 만큼은 꼭 반대로 가지 않고 정배로 갈 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

이어 '울보택'이라는 수식어에 대해 "제가 WBC를 해설하면서 울었던 건, 선수시절 태극마크에 대한 아쉬움이 컸기 때문이다. 국제대회를 하면 훨씬 더 감정이입이 되는 것 같다. 이번에도 금메달을 따면 갱년기도 오고 해서 눈물을 많이 흘릴 것 같다"고 너스레를 떨었다.

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김태균은 "해설 준비는 KBO 해설을 하면서 자연스럽게 되어가고 있다. 국제대회는 국뽕을 채워야 하지 않나. 제가 2010년 일본 나고야에서 우승을 했기 때문에 나고야에 대한 좋은 기억이 있다"며 "이번에 중계하러 가서 좋은 기운을 대표팀 선수단에게 쫙 뿌리고 올 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

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한편 '2026 아이치-나고야 아시안게임'은 2026년 9월 19일부터 10월 4일까지 열린다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com