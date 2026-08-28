'비서진' 김광규 "녹화 시간 길어, 비효율적…영화만 들어오면 관둘 것"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 김광규가 '비서진' 녹화 시간에 대한 불만을 표했다.

김광규는 28일 서울 영등포 켄싱턴호텔 여의도에서 열린 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 제작발표회에서 "녹화가 너무 길어서 비효율적이다"라며 "영화 들어오면 관둘 것"이라고 했다.

지난 시즌 '비서진'은 첫 방송부터 동시간대 전체 1위를 차지하며 강렬한 출발을 알린 데 이어, 방송 클립과 하이라이트 영상 누적 조회수 1억 7천만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 시리즈'에서도 전체 2위, 예능 부문 1위에 오르는 등 TV와 디지털, OTT를 모두 사로잡으며 금요 예능의 새로운 강자로 자리매김했다.

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특히 스타의 하루를 함께하며 펼쳐진 현실 밀착형 수발기와 예측할 수 없는 솔직한 대화는 '비서진'만의 차별화된 재미를 완성했다. 스타들의 화려한 모습 뒤에 감춰진 인간적인 순간과 깊은 속내를 자연스럽게 포착하며 웃음과 공감을 동시에 이끌어냈다는 평가를 받았다.

새 시즌은 기존의 단순한 수발과 매니저 역할에서 한발 더 나아간다. 공적인 스케줄을 수행하는 것은 물론, 매니저와는 차마 함께하기 어려웠던 개인적인 일정과 스타의 가장 은밀하고 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로의 변신을 예고한 것.

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김정욱 PD는 "시즌1을 거치고 나서, 이서진 씨의 노예 근성이 나오려고 하다가, 들어갔다가 하고 있다. 그 과정을 지켜보고 싶어서, 이렇게 프로그램명 부제를 '무엇이든 해줄지니'로 지었다"고 설명했다.

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그러자 이서진은 "제작진에서 함부로 지은 이름이다. 새로운 각오는 없다"라며 "제가 지난 시즌 때 촬영을 하다 보니까, 비서로 적응이 된 것 같다. 그런데 그런 자신이 싫어서 적응을 안 하려는 게 제 각오다. 근데 촬영하다 보면 짜증나게도 적응이 되더라"라고 거들었다.

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이어 "취지는 비서일을 잘 해서, 매니저의 고마움을 아는 것이다. 그런데 적응하면 매니저를 향한 마음을 잘 모르게 될까봐 그렇다"라고 너스레를 떨었다.

그러면서도 "수발이 편해지면 갈수록 편해질 수 있다. 처음에는 불편, 불만하다가 순응해가는 프로그램이 될 것 같다"고 고개를 끄덕였다.

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반면 김광규는 "녹화 시간이 너무 길다. 비효율적이다. 새벽 아침 일찍 시작해서, 새벽에 끝나는 경우가 많다. 이경규 선배님이라면 아주 싫어하셨을 것이다. 그럼에도 불구하고 드라마와 영화 시장이 안 좋다보니까, 열심히 하려고 한다. 영화만 들어오면 관둘 것이다"라며 우스갯소리를 했다.

SBS '비서진'은 28일 오후 11시 10분에 첫 방송된다.