'비서진' 이서진 "워터밤, 50대 이상은 입장 금지해야"→김광규 "귀한 물을 그렇게…"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 김광규와 이서진이 인생 첫 '워터밤' 경험을 털어놨다.

이서진은 28일 서울 영등포 켄싱턴호텔 여의도에서 열린 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 제작발표회에서 "50대 이상은 워터밤 입장 금지시켰으면 한다"라고 했고, 김광규는 "귀한 물을 그렇게 쓰는 걸 처음 봤다"라고 했다.

지난 시즌 '비서진'은 첫 방송부터 동시간대 전체 1위를 차지하며 강렬한 출발을 알린 데 이어, 방송 클립과 하이라이트 영상 누적 조회수 1억 7천만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 시리즈'에서도 전체 2위, 예능 부문 1위에 오르는 등 TV와 디지털, OTT를 모두 사로잡으며 금요 예능의 새로운 강자로 자리매김했다.

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특히 스타의 하루를 함께하며 펼쳐진 현실 밀착형 수발기와 예측할 수 없는 솔직한 대화는 '비서진'만의 차별화된 재미를 완성했다. 스타들의 화려한 모습 뒤에 감춰진 인간적인 순간과 깊은 속내를 자연스럽게 포착하며 웃음과 공감을 동시에 이끌어냈다는 평가를 받았다.

새 시즌은 기존의 단순한 수발과 매니저 역할에서 한발 더 나아간다. 공적인 스케줄을 수행하는 것은 물론, 매니저와는 차마 함께하기 어려웠던 개인적인 일정과 스타의 가장 은밀하고 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로의 변신을 예고한 것.

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첫 방송에는 여름 축제 '워터밤' 무대에 오른 가수 비비가 '마이 스타'로 등장한다. 김광규는 비비 덕분에 워터밤을 방문한 소감으로 "어릴 때 물이 참 귀했다. 그런데 그 귀한 물을 그렇게 쓰는 걸 처음 봤다. 우리 엄마 보면 난리날 것 같다. 그래도 화를 내지 않고, 마이 스타에게 집중했다. 워터밤을 처음 가봤는데, 많은 분이 오시더라"고 털어놨다.

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이서진은 "50대 이상은 입장 금지시켰으면 한다. 사람들이 죽이려고 물총을 쏘는 줄 알았다"라면서도 "새로운 문화 체험이었다"라고 웃었다.

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SBS '비서진'은 28일 오후 11시 10분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com