'비서진' 김광규 "에스파 카리나·블랙핑크, 초대하고파…영어 잘하는 이서진 있어 해외도 가능"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 김광규가 '비서진'으로 초대하고 싶은 '마이 스타'를 꼽았다.

김광규는 28일 서울 영등포 켄싱턴호텔 여의도에서 열린 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 제작발표회에서 "에스파 카리나와 블랙핑크 모시고 싶다"라며 "영어 잘하는 이서진이 있어서 해외 일정도 가능"이라고 했다.

지난 시즌 '비서진'은 첫 방송부터 동시간대 전체 1위를 차지하며 강렬한 출발을 알린 데 이어, 방송 클립과 하이라이트 영상 누적 조회수 1억 7천만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 시리즈'에서도 전체 2위, 예능 부문 1위에 오르는 등 TV와 디지털, OTT를 모두 사로잡으며 금요 예능의 새로운 강자로 자리매김했다.

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특히 스타의 하루를 함께하며 펼쳐진 현실 밀착형 수발기와 예측할 수 없는 솔직한 대화는 '비서진'만의 차별화된 재미를 완성했다. 스타들의 화려한 모습 뒤에 감춰진 인간적인 순간과 깊은 속내를 자연스럽게 포착하며 웃음과 공감을 동시에 이끌어냈다는 평가를 받았다.

새 시즌은 기존의 단순한 수발과 매니저 역할에서 한발 더 나아간다. 공적인 스케줄을 수행하는 것은 물론, 매니저와는 차마 함께하기 어려웠던 개인적인 일정과 스타의 가장 은밀하고 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로의 변신을 예고한 것.

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'마이 스타'로 초대하고 싶은 스타도 꼽았다. 김광규는 "워터밤에서 제가 좋아하는 카리나 님을 만났다. 카리나 님을 한 번 모시고 싶다. 그리고 블랙핑크도 모시고 싶다. 해외를 자주 가시는데, 저희에게는 영어 잘 하는 이서진이 있다"라며 에스파 카리나와 블랙핑크를 언급했다.

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수발 받고 싶은 스타에 대해서는 김광규가 "이서진이 제 수발을 들었으며 한다"라고 하자, 이서진은 "김광규 형이 제 비서를 한다면, 거절하겠다"라며 "제 수발을 듣는 분이 오신다면, 젊고 체력 좋은 친구가 왔으면 한다. 광규 형은 내일 모레 환갑이다"고 전했다.

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이번 시즌 차별점으로는 이서진이 "이번 시즌은 철저하게 어린 스타를 하려고 한다"고 했고, 김광규는 "지난 시즌 선우용녀 선배가 제일 힘든 편이었다"고 했다.

SBS '비서진'은 28일 오후 11시 10분에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com