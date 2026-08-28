'비서진' 이서진 "'나혼산' 이겼으면…", 김광규 "친정은 건드리지 마"

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 이서진이 '나 혼자 산다'를 경계했다.

이서진은 28일 서울 영등포 켄싱턴호텔 여의도에서 열린 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 제작발표회에서 "'나 혼자 산다' 한 번 이기고 싶다"라고 했다. 그러자 김광규는 "친정은 건드리지 말자"라고 했다.

지난 시즌 '비서진'은 첫 방송부터 동시간대 전체 1위를 차지하며 강렬한 출발을 알린 데 이어, 방송 클립과 하이라이트 영상 누적 조회수 1억 7천만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 시리즈'에서도 전체 2위, 예능 부문 1위에 오르는 등 TV와 디지털, OTT를 모두 사로잡으며 금요 예능의 새로운 강자로 자리매김했다.

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특히 스타의 하루를 함께하며 펼쳐진 현실 밀착형 수발기와 예측할 수 없는 솔직한 대화는 '비서진'만의 차별화된 재미를 완성했다. 스타들의 화려한 모습 뒤에 감춰진 인간적인 순간과 깊은 속내를 자연스럽게 포착하며 웃음과 공감을 동시에 이끌어냈다는 평가를 받았다.

새 시즌은 기존의 단순한 수발과 매니저 역할에서 한발 더 나아간다. 공적인 스케줄을 수행하는 것은 물론, 매니저와는 차마 함께하기 어려웠던 개인적인 일정과 스타의 가장 은밀하고 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로의 변신을 예고한 것.

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지난해 연예대상에서 두 사람의 베스트 커플상을 점치는 반응이 있었지만, 불발된 바 있다. 대신최우수상을 거머쥐어 많은 박수를 받았다. 이에 김광규는 "작년에 베스트 커플상을 못 받은 것은 아쉬웠다"라고 했지만, 이서진은 "저는 하나도 아쉽지 않다. 만에 하나 준다고 해도, 안 받았을 것이다. 그리고 시상식 너무 길어서 참석 안 할 예정"이라고 못 박았다.

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그러면서 "'나 혼자 산다'와 같은 시간대인데, 시즌1 때 한 번도 이기지 못 했다. 이번에 한 번 이겼으면 된다. 그러고 연예대상 대상을 김광규 형이 받았으면 한다. 김광규 형이 사실 '나 혼자 산다' 출신인데, 그쪽을 배신하고 오지 않았느냐"라고 농담했다.

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그러자 김광규는 "'나 혼자 산다' 사랑한다. 친정은 건드리지 말았으면 한다"고 답했다.

SBS '비서진'은 28일 오후 11시 10분에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com