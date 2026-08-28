"라이·타망 무사합니다"..네팔 대홍수 걱정 쏟아지자 기안84가 직접 전한 소식

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[스포츠조선 박아람 기자] 만화가 겸 방송인 기안84가 네팔 대홍수 이후 팬들의 걱정을 샀던 현지 소년 타망과 라이의 무사한 근황을 직접 전했다.

기안84는 28일 개인 계정에 "라이, 타망 무사하다고 합니다. 희생된 모든 분들의 명복을 빕니다"라고 적었다. 네팔에서 발생한 대규모 재난으로 두 소년의 안전을 걱정하던 누리꾼들에게 직접 안부를 알린 것이다.

앞서 지난 26일 네팔과 중국 접경 지역에서 홍수와 산사태가 발생하면서 대규모 인명 피해가 전해졌다. 이 소식이 알려진 뒤 누리꾼들은 기안84의 계정에서 타망과 라이의 흔적을 찾아 나섰다.

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타망과 라이는 MBC 예능 프로그램 '태어난 김에 세계일주4' 히말라야 편을 통해 기안84와 인연을 맺은 셰르파 소년들이다. 기안84는 지난해 8월 두 사람과 함께 찍은 사진을 계정에 공개하며 "타망, 라이 행복하렴"이라는 메시지를 남기기도 했다.

방송을 통해 두 소년과 기안84의 각별한 관계가 알려지면서 국내 시청자들에게도 친숙한 인물이 됐다. 이후 타망과 라이는 지난해 9월 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'를 통해 실제 한국을 찾으며 다시 한 번 국내 팬들과 만났다.

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갑작스러운 네팔 재난 소식에 과거 게시물을 찾은 누리꾼들은 두 소년의 안전 여부를 궁금해 했다. 댓글에는 "네팔 소식에 타망, 라이 걱정돼 찾아왔어요", "이번 홍수로 타망 라이 친구들 생각이 가장 먼저 나더라고요", "제발 무사하길" 등 걱정과 응원의 메시지가 이어졌다.

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일부 누리꾼들은 기안84에게 직접 두 사람의 소식을 확인해 달라고 요청하기도 했다. 이후 기안84가 두 소년 모두 무사하다는 소식을 전하면서 팬들도 안도하는 분위기다.

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한편 네팔과 중국 정부에 따르면 지난 26일 양국 국경 지역에서 발생한 홍수와 산사태로 28일 기준 총 392명이 사망하고 1468명이 실종됐다.

이번 참사는 히말라야 지역에서 발생한 빙하와 암석의 붕괴로 대량의 물과 토석이 하류로 쏟아지면서 피해가 커진 것으로 추정되고 있다. 현지에서는 실종자 수색과 피해 복구 작업이 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com