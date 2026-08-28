[SC현장]'비서진' 이서진, 연예대상은 손사래 치더니…"'나혼산' 한 번 이기자"(종합)

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 이서진이 다시 한 번 남의 수발을 들러 나선다. "감동은 필요 없다"며 "연예대상도 참석 안 할 것"이라는 그의 목표는 단 하나, 동시간대 '나 혼자 산다'를 한 번 이겨보는 것.

28일 서울 영등포 켄싱턴호텔 여의도에서 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 김정욱 PD, 배우 이서진, 김광규가 참석했다.

지난 시즌 '비서진'은 각종 방송 클립과 하이라이트 영상 누적 조회수 1억 7천만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 입증했다.

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특히 스타의 하루를 함께하며 펼쳐진 현실 밀착형 수발기와 예측할 수 없는 솔직한 대화는 '비서진'만의 차별화된 재미를 완성했다. 스타들의 화려한 모습 뒤에 감춰진 인간적인 순간과 깊은 속내를 자연스럽게 포착하며 웃음과 공감을 동시에 이끌어냈다는 평가를 받았다.

새 시즌은 기존의 단순한 수발과 매니저 역할에서 한발 더 나아간다. 공적인 스케줄을 수행하는 것은 물론, 매니저와는 차마 함께하기 어려웠던 개인적인 일정과 스타의 가장 은밀하고 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로의 변신을 예고한 것.

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김정욱 PD는 부제 '무엇이든 해줄지니'에 대해 "시즌1을 거친 후, 이서진 씨의 노예 근성이 나오려고 하다가, 들어갔다가 하고 있다. 그 과정을 지켜보고 싶어서, 이렇게 프로그램명 부제를 '무엇이든 해줄지니'로 지었다"고 설명했다.

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그러자 이서진은 "제작진에서 함부로 지은 이름이다. 새로운 각오는 없다"라며 "제가 지난 시즌 때 보니까, 비서로 적응이 된 것 같다. 그런데 그런 내 자신이 싫어서 적응을 안 하려는 게 각오다. 근데 촬영하다 보면 짜증나게도 적응이 되더라"라고 거들었다.

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이어 "취지는 비서 일을 잘 해서, 매니저의 고마움을 아는 것이다. 그런데 적응하면 매니저를 향한 마음을 잘 모르게 될까 봐 적응하기 꺼려진다"라고 너스레를 떨었다.

그러면서도 "수발이 편해지면 갈수록 편해질 수 있다. 처음에는 불편, 불만하다가 순응해가는 프로그램이 될 것 같다"고 고개를 끄덕였다.

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반면 김광규는 "녹화 시간이 너무 길다. 비효율적이다. 새벽 아침 일찍 시작해서, 새벽에 끝나는 경우가 많다. 이경규 선배님이라면 아주 싫어하셨을 것이다. 그럼에도 불구하고 드라마와 영화 시장이 안 좋다 보니까, 열심히 하려고 한다. 영화만 들어오면 관둘 것이다"라며 우스갯소리를 했다.

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그럼에도 불구하고 시즌2까지 참여하게 된 이유도 밝혔다. 이서진은 "작년 연예대상에서 최우수상을 받았기 때문"이라며 취재진의 웃음을 유발했다.

첫 방송에는 여름 축제 '워터밤' 무대에 오른 가수 비비가 '마이 스타'로 등장한다. 김광규는 비비 덕분에 워터밤을 방문한 소감으로 "제가 어릴 때 물이 참 귀했다. 그런데 그 귀한 물을 그렇게 쓰는 걸 처음 봤다. 우리 엄마 보면 난리 날 것 같다. 그래도 화를 내지 않고, 마이 스타에게 집중했다. 워터밤을 처음 가봤는데, 많은 분이 오시더라"고 돌이켰다.

이서진은 "50대 이상은 입장 금지시켰으면 한다. 사람들이 죽이려고 물총을 쏘는 줄 알았다"라면서도 "새로운 문화 체험이었다"라고 웃었다.

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'마이 스타'로 초대하고 싶은 스타도 꼽았다. 김광규는 "워터밤에서 제가 좋아하는 카리나 님을 만났다. 카리나 님을 한 번 모시고 싶다. 그리고 블랙핑크도 모시고 싶다. 해외를 자주 가시는데, 저희에게는 영어 잘 하는 이서진이 있다"라며 에스파 카리나와 블랙핑크를 언급했다.

반면, 자신들이 수발 받고 싶은 스타에 대해서는 김광규가 "이서진이 제 수발을 들었으며 한다"라고 하자, 이서진은 "김광규 형이 제 비서를 한다면, 제가 거절하겠다"라며 "제 수발을 듣는 분이 오신다면, 젊고 체력 좋은 친구가 왔으면 한다. 광규 형은 내일 모레 환갑이다"고 답했다.

김 PD는 이번 시즌 나올 '마이 스타'에 대해 "그룹 리센느도 만났고, 서인영 님과 특별한 하루를 보냈다. 특히 서진이 형이 '방송 나갈 수 있겠냐'라고 할 정도다"라며 "그리고 지난 시즌에서 형들에게 원한을 가지고 돌아가신 분들이 있다. 그래서 이번에 복수하는 마음으로 돌아온 분들이 계신다. 또 해외 촬영도 예정돼 있다"라고 귀띔했다.

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지난해 연예대상에서 두 사람의 베스트 커플상을 점치는 반응도 있었지만, 불발된 바 있다. 대신이서진이 최우수상을 거머쥐어 많은 박수를 받았다. 이에 김광규는 "작년에 베스트 커플상을 못 받은 것은 아쉬웠다"라고 했지만, 이서진은 "저는 하나도 아쉽지 않다. 만에 하나 준다고 해도, 안 받았을 것이다. 그리고 시상식 너무 길어서, 이번에는 참석 안 할 예정"이라고 못 박았다.

그러면서 "'나 혼자 산다'와 같은 시간대 방송인데, 시즌1 때 한 번도 이기지 못 했다. 이번에 한 번 이겼으면 한다. 그러고나서, 연예대상 대상을 김광규 형이 받았으면 한다. 김광규 형이 사실 '나 혼자 산다' 출신인데, 그 쪽을 배신하고 오지 않았느냐"라고 농담했다.

그러자 김광규는 "'나 혼자 산다' 사랑한다. 친정은 건드리지 말았으면 한다"고 답해, 웃음을 샀다.

끝으로 김 PD는 "두 사람이 이제 노부부 같다"라며 이들의 '케미'를 기대케 했고, 이서진은 "만성피로를 겪는 내일 모레 환갑인 사람과 갱년기를 겪는 사람이 열심히 하고 있다. 저희가 잘 할 지 못 할 지는 모르겠지만, 재미를 드리고 싶다. 감동은 필요 없다. 그래서 '나 혼자 산다' 한 번 이기고 싶다"라고 말했다.

SBS '비서진'은 28일 오후 11시 10분에 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com