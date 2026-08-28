전두환 손자 전우원, 물류센터서 택배 상하차 근황 “일하는 것만으로 감사”

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[스포츠조선 박아람 기자] 고(故) 전두환 씨의 손자 전우원(30) 씨가 물류 작업장에서 택배 포장과 상하차 업무를 하며 지내고 있는 근황이 뒤늦게 알려졌다.

지난 27일 온라인 커뮤니티를 중심으로 전우원 씨가 물류 현장에서 일하는 모습이 담긴 영상이 퍼졌다. 전우원씨가 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 공개했던 영상이 최근 다시 주목받으면서다.

해당 영상에서 전우원 씨는 대중교통을 이용해 약 1시간 20분 거리의 인터넷 쇼핑몰 물류센터로 출근한다고 밝혔다. 현장에서는 주문이 들어온 책과 각종 상품을 포장한 뒤 택배차량에 싣는 일을 맡고 있다고 설명했다.

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업무량도 상당했다. 전우원 씨는 하루에 책 500~600권 이상을 처리하고, 택배차량이 들어오는 시간에 맞춰 2~3차례 상하차 작업에도 참여한다고 전했다. 점심시간을 포함해 하루 8시간씩 근무하고 있다고 했다.

전씨는 자신의 현재 상황에 대해 "제가 크게 사고를 쳤기 때문에 지금 일을 할 수 있는 것 자체가 감사하다"며 "일단 최선을 다하려고 한다"고 말했다.

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육체노동이 익숙하지 않은 탓에 어려움도 겪었다. 전우원 씨는 업무를 시작한 뒤 허리 통증이 심해져 병원을 찾았다고 밝혔다.

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그는 "평소 행정 업무만 하다가 몸을 쓰다 보니 통증이 심해져 한의원 치료를 받고 MRI 검사까지 받았다"며 "일주일 치 아르바이트비를 검사비로 다 썼는데 다행히 큰 이상은 없다고 한다"고 설명했다.

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의료진으로부터 다른 일을 알아보라는 권유도 받았지만, 전우원 씨는 현재 일을 계속 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 "의사는 다른 일을 찾아보라고 권유했지만 계속 버텨보려 한다"고 덧붙였다.

전우원 씨는 앞서 2023년 자신의 가족을 둘러싼 비자금 의혹을 공개적으로 제기하고, 자신이 마약을 투약한 사실도 밝힌 바 있다.

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이후 마약류관리법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 그는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받았다. 이후 광주 국립5·18민주묘지를 찾아 5·18민주화운동 희생자와 유족들에게 사죄하기도 했다.

tokkig@sportschosun.com