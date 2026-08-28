“서프라이즈급”vs“韓 브리저튼” ‘재혼황후’, 엇갈린 평가에도 티저부터 1170만뷰

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[스포츠조선 조민정 기자] 고급스러운 한국판 '브리저튼'인가, '서프라이즈' 재연극인가.

디즈니+의 야심작 '재혼황후'가 첫 티저 공개와 동시에 극과 극의 반응을 얻고 있다. 서양식 황실을 배경으로 펼쳐지는 한국 로맨스 판타지라는 낯선 시도에 호평과 혹평이 엇갈렸지만 공개 24시간 만에 전 세계 누적 조회수 1170만회를 돌파하며 역대 1위에 올랐다.

디즈니+는 지난 26일 오리지널 시리즈 '재혼황후'의 공개일을 오는 11월 4일로 확정하고 첫 티저 예고편과 캐릭터 포스터를 공개했다.

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티저는 웅장한 동대제국의 전경과 황후 나비에 역을 맡은 신민아의 모습으로 시작한다. 소비에슈 역의 주지훈은 나비에에게 "어떤 일이 있어도 나의 아내는 당신뿐"이라고 맹세하지만 노예 출신 라스타가 등장하며 두 사람의 관계에 균열이 생긴다. 이세영이 연기한 라스타에게 빠져드는 소비에슈와 이를 지켜보며 감정을 억누르는 나비에, 여기에 서왕국 왕자 하인리 역의 이종석이 등장하면서 네 인물의 치명적인 황실 스캔들이 예고됐다. 원작을 상징하는 나비에의 "재혼 승인을 요구합니다"라는 대사도 티저에 담기며 기대감을 끌어올렸다.

반응은 일부 엇갈렸다. 일부 온라인 이용자들은 화려한 드레스와 제복, 황궁 세트를 긍정적으로 평가하며 "한국판 '브리저튼'을 보는 것 같다", "국내에서 보기 어려웠던 로맨스 판타지 실사화", "신민아가 황후의 우아한 분위기와 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다. 세계적인 인기를 얻은 넷플릭스 시리즈 '브리저튼'처럼 시대와 국적을 특정하기 어려운 가상의 황실을 배경으로 사랑과 권력, 배신을 풀어낸다는 점에서 새로운 한국형 판타지 로맨스가 탄생할 수 있다는 기대다.

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반면 의상과 가발, 세트의 질감이 기대했던 것보다 가볍게 보인다는 지적도 나왔다. 서양식 궁정 의상을 입은 한국 배우들이 한국어로 대사를 주고받는 장면이 아직 익숙하지 않다는 반응과 함께 "MBC '신비한TV 서프라이즈' 재연 장면 같다", "고급 화보보다는 코스프레처럼 보인다"는 날 선 평가도 이어졌다.

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원작 속 인물과 배우들의 외형적인 싱크로율, 일부 대사의 연극적인 말투를 두고도 의견이 나뉘었다. 정지된 포스터에서는 화려했던 스타일링이 실제 움직이는 영상에서는 다소 어색하게 느껴진다는 반응도 있었다.

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앞서 지난 14일 미국 애너하임에서 열린 디즈니 팬 행사 'D23'에서도 '재혼황후' 예고편이 최초 공개됐다. 당시 행사에 참석한 전 세계 미디어와 인플루언서 200여 명이 영상 상영 후 박수를 보낸 것으로 전해져 국내 온라인 반응과는 또 다른 온도 차를 보였다.

'재혼황후'는 알파타르트 작가의 동명 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 원작은 전 세계 누적 조회 수 약 26억 회를 기록한 글로벌 인기 IP다. 이미 탄탄한 해외 팬덤을 확보하고 있는 만큼 실사화 소식 단계부터 캐스팅과 제작 규모를 둘러싼 관심이 뜨거웠다. 작품은 완벽한 황후로 칭송받던 나비에가 도망 노예 라스타에게 빠진 남편 소비에슈로부터 이혼을 통보받은 뒤 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린다.

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신민아가 나비에를, 주지훈이 절대 권력을 지닌 황제 소비에슈를 연기한다. 이종석은 나비에에게 첫눈에 반한 서왕국 왕자 하인리로, 이세영은 노예 신분에서 황제의 총애를 받게 된 라스타로 변신한다. '너의 목소리가 들려', '피노키오', '서른이지만 열일곱입니다'를 연출한 조수원 감독이 메가폰을 잡았고 '경이로운 소문'의 여지나·현충열 작가가 극본을 맡았다. 오는 10월 열리는 제31회 부산국제영화제 '온 스크린' 부문에도 공식 초청돼 정식 공개에 앞서 일부 관객들과 먼저 만난다.

'서프라이즈 재연극 같다'는 혹평과 '한국판 브리저튼의 탄생'이라는 기대 사이에 선 '재혼황후'. 티저만으로 1100만 명의 시선을 붙잡은 작품이 본편에서는 실사화에 대한 우려를 지워낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com