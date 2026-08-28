김승혜, 임신 8개월 맞아? 만삭에도 늘씬한 수영복 몸매.."몸이 엄청 가벼워"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김승혜가 임신 8개월의 몸으로 오키나와 태교여행을 떠나 수영을 즐기는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 27일 김승혜의 유튜브 채널에는 김승혜와 남편 김해준의 오키나와 태교여행 이야기가 담긴 영상이 공개됐다.

이날 김승혜와 김해준은 일본 오키나와로 함께 떠나 출산을 앞두고 여유로운 시간을 보냈다. 출국 과정부터 현지에서의 일상까지 여행의 순간들을 영상에 고스란히 담아냈다.

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출국을 앞둔 김승혜는 "임산부여서 교통약자 전용으로 체크인하려고 가고 있다"라며 임산부가 된 뒤 달라진 공항 이용 과정을 전했다.

김해준은 아내를 알아본 승무원의 따뜻한 배려에 고마운 마음을 드러냈다. 그는 "오면서 승무원 선생님께서 승혜를 알아보시고 사탕을 주셨다. 진짜 그게 엄청난 힘이 됐다는 걸 꼭 말씀드리고 싶다"라며 감사 인사를 전했다.

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오키나와에 도착한 두 사람은 호텔 수영장으로 향했다. 한적한 수영장에서 함께 물놀이를 즐기며 출산을 앞두고 특별한 추억을 만들었다.

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특히 김승혜는 임신 8개월 차라는 사실이 믿기지 않을 정도로 거침없이 수영 실력을 뽐내 눈길을 끌었다. 물속에서 움직이던 김승혜는 "몸이 엄청 가볍다. 예전의 나로 돌아왔다"라며 만족감을 드러냈다.

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수영을 즐기는 김승혜의 모습에 김해준 역시 흐뭇한 표정을 보였다. 두 사람은 수영장에서 여유롭게 시간을 보내며 예비 부모로서 행복한 순간을 만끽했다.

이번 태교여행은 김승혜와 김해준 부부에게 더욱 특별한 의미를 갖는다. 결혼 후 임신과 출산을 준비하며 새로운 가족을 맞이하게 된 가운데, 두 사람은 함께 여행을 떠나 소중한 시간을 보내며 가족으로서의 추억을 쌓았다.

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한편 김승혜는 2024년 코미디언 김해준과 결혼했다. 이후 두 사람은 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

shyun@sportschosun.com