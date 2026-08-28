22기 옥순♥경수, 재혼 10개월 만에 유럽 신혼여행 떠난다 "언제 또 가보겠냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 22기 옥순 경수 부부가 재혼 10개월 만에 늦은 신혼여행을 떠난다.

28일 22기 옥순과 경수의 유튜브 채널에서는 '유럽 초짜들의 프라하 8박 9일 신행 계획(?)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

옥순은 "오늘 저희 여행 계획 짠다"며 "프라하를 간다. 이 영상이 프라하 여행의 시작 영상이 될까요?"라며 프라하 신혼여행 계획을 밝혔다.

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경수는 "약간 걱정이 있다. 프라하를 막연하게 생각하면 잔잔할 거 같지 않냐. 3박4일 했는데 다 보면 뭐하냐"고 걱정했고 옥순은 "즐기는 거다. 갔던 데를 또 가면 된다. 좋으면 또 가면 된다. 시간에 쫓겨 여기저기 가는 게 아니라 3시간이고 카페에서 죽치고 있고 카를교에 앉아서 샴페인 마시는 거다. 난 그런 여행 해보고 싶다"고 유럽여행 로망을 밝혔다.

본격적으로 여행 계획을 짠 두 사람은 여행룩도 미리 입어봤다. 옷을 잔뜩 가져가겠다는 옥순은 "언제 또 갈 줄 아냐. 예쁘게 하고 가고 싶다. 가서 인생샷 남겨야 한다"며 욕심을 보였다.

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영화 '비포선라이즈'의 배경이 됐던 오스트리아 놀이공원을 가기로 한 두 사람. 경수는 "우리 놀이동산에서 둘이 타는 게 처음"이라며 설렘을 드러냈다.

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영상 설명란을 통해 옥순 경수 부부는 "드디어 프라하로 떠난다. 급(?) 결정된 신혼여행으로 무려 8박 9일 유럽여행을 가게 됐다"며 "프라하 맛집이나 꼭 가봐야 할 스팟, 여행 꿀팁이 있다면 댓글로 많이 공유해달라"고 부탁했다.

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한편, '나는 솔로' 22기 돌싱특집에 출연한 옥순과 경수는 지난해 11월 결혼식을 올렸다. 공무원이었던 옥순은 퇴사 후 인플루언서로 전향, 경수 역시 회사를 퇴사하고 옥순의 일을 돕는 것으로 알려졌다.

wjlee@sportschosun.com