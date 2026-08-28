제니, 발등에 새긴 ‘천사 타투’ 스포였나…신곡 공개되자 재조명

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 제니가 발등에 천사를 새긴 지 약 한 달 만에 'FALLEN ANGEL'로 돌아왔다. 신곡과 똑 닮은 타투의 정체가 뒤늦게 주목받으며 컴백을 미리 알린 '복선' 아니었느냐는 반응이 나오고 있다.

제니는 28일 오후 1시 새 디지털 EP 'Fallen Angel'을 전 세계 음원 플랫폼을 통해 발매했다. 타이틀곡 'FALLEN ANGEL'의 뮤직비디오도 공식 유튜브 채널을 통해 동시에 공개했다.

신보에는 타이틀곡 'FALLEN ANGEL'을 비롯해 'HEAVEN', 지난 7월 먼저 선보인 'Less than a Lover'까지 총 3곡이 수록됐다. 소속사 OA엔터테인먼트는 이번 앨범을 제니의 가장 개인적인 내면과 진솔한 자기표현에서 시작된 프로젝트라고 소개했다.

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'FALLEN ANGEL'은 서정적인 기타 선율을 중심으로 전개되는 미니멀한 어쿠스틱 팝 곡. 안식처를 찾아 헤매는 이들의 마음에 제니의 솔직한 목소리를 더해 위로와 긴 여운을 전한다.

같은 날 공개된 뮤직비디오는 화려한 스타 제니의 이면에 자리한 내면을 비춘다. 자신의 진정한 정체성을 마주하고 자유를 찾아가는 과정을 영화적인 화면으로 풀어냈다. 마지막에는 제니가 누군가의 눈을 감겨주는 듯한 동작을 취하며 팬들에게도 자신과 함께 내면의 여정을 걸어가자는 메시지를 전한다.

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이 가운데 지난달 공개된 제니의 발등 타투가 다시 관심을 끌고 있다. 런던에서 활동하는 타투이스트 마티는 지난 7월 자신의 SNS를 통해 제니에게 작업한 타투 사진을 공개하고 그의 계정을 태그했다.

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사진에서 제니의 발등에는 날개를 단 아기 천사를 연상시키는 작은 그림이 새겨져 있었다. 가느다란 선으로 섬세하게 표현된 천사의 몸과 날개가 제니의 발등을 장식했다. 타투이스트는 제니와 함께 촬영한 인증 사진도 공개해 자신이 직접 작업한 디자인임을 알렸다.

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당시에는 제니가 선택한 새로운 타투 자체에 관심이 집중됐다. 그러나 한 달도 지나지 않아 제니가 '타락한 천사'를 뜻하는 'Fallen Angel'을 앨범과 타이틀곡 제목으로 내놓으면서 타투와 신보가 연결된 것 아니냐는 추측이 이어지고 있다.

팬들은 "신곡을 미리 알려준 타투였던 것 아니냐", "앨범 콘셉트를 몸에 먼저 새긴 셈", "천사 타투부터 'Fallen Angel'까지 계획된 서사 같다"는 반응을 보였다. 해외 팬들 사이에서도 타투와 신곡 제목, 제니가 최근 선보인 천사 콘셉트의 스타일링을 하나로 묶어 해석하는 움직임이 포착됐다.

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한편 제니는 오는 10월 30일 피지컬 EP 'Fallen Angel'도 발매한다. 피지컬 음반에는 디지털 EP의 세 곡과 함께 'sweettooth', 'lockitdown', 'Face'가 추가돼 총 6곡이 담긴다. 추가된 세 곡은 피지컬 음반에서만 들을 수 있는 전용 트랙으로 제니가 팬들을 위해 직접 선택했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com