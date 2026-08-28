[SC현장] "문어영표→울보택 총출동"…KBS, 아시안게임 중계 시청률 최정상 찍을까(종합)

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 각 종목 해설위원들. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

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[스포츠조선 안소윤 기자] KBS가 레전드 해설위원들과 함께 '2026 아이치-나고야 아시안게임'의 감동을 안방극장에 생생하게 전한다.

KBS '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 28일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 진행됐다. 현장에는 개막식 해설을 맡은 강남과 김문정, 축구 해설위원 이영표, 야구 해설위원 박용택과 김태균, 수영 해설위원 정유인, 양궁 해설위원 기보배, 배드민턴 해설위원 장수영이 참석했다.

KBS는 '대한민국 대표 스포츠 중계방송'이라는 타이틀답게 대한민국 선수단의 주요 경기는 물론 비인기종목까지 지상파 2개 채널과 KBS N 채널을 통해 전달할 예정이다. 대한민국 국민의 관심이 높은 축구, 양궁, 야구 등은 물론, 아시아 46개국이 겨루는 43개 종목, 461개의 메달 이벤트를 아우르며 아시안게임의 순간들을 만날 수 있도록 중계 방송할 계획이다.

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28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김문정, 강남 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

올해 역시 세계 무대를 누볐던 전설적인 메달리스트와 각 종목 최고의 전문가로 구성된 명품 해설위원들이 총출동한다. 이번 아시안게임이 열리는 일본을 고향으로 둔 강남, 대한민국 대표 뮤지컬 음악감독 김문정이 아시안게임 개막식의 해설을 맡는다. 강남은 "처음 제안이 들어왔을 때 '왜 저에요?' 하는 순수한 궁금증이 들었다. 제 옆에 있던 이상화 씨도 '왜 오빠야?'라고 하더라. 서로의 궁금증이 많아졌던 순간이었다"고 웃으며 말했다.

이어 해설위원 선배인 아내 이상화가 어떤 조언을 해줬는지 묻자, 그는 "생방송이니까 말 조심하라고 하더라. 그냥 가면 안 되고 공부 제대로 해야 한다고 했다. 제가 결혼한 지 한 7~8년 정도 됐는데, 옆에서 상화 씨를 보면서도 알았지만 운동선수들이 엄청 힘들게 노력을 하시지 않나. 메달이 중요할 수도 있지만, 현장에 들어가서 운동하는 모습 자체를 대단해하고 리스펙 해야 한다는 말을 해줬다"고 답했다.

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김문정은 "제가 스포츠를 진짜 좋아한다. 스포츠와 공연의 닮은 점이 있는데, 열심히 오랫동안 노력한 땀의 대가를 받을 수 있지 않나. 개막식도 많은 사람들의 시간과 열정이 투자된 한 공간에서 정해진 시간 안에 해야 한다. 경기는 승패가 있지만, 개막식은 모두가 한 자리에 모여 즐기는 무대라는 마음으로 기쁘게 참여했다"고 밝혔다.

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28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이영표 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

여기에 남현종 캐스터와 'KBS 간판 콤비'로 2026 북중미 월드컵에서 호흡한 이영표, 'KBO 레전드' 김태균과 박용택, KBS 첫 해설로 도전을 이어가는 장수영, '수영 요정' 정유인 등이 합류해 기대를 모은다.

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'문어 영표'라는 별명답게 뛰어난 예측력을 보여온 이영표는 "아시안게임은 저에게 다양한 경험을 제공하는 것 같다. 좋은 기억도 있고, 안 좋은 기억도 있다. 2002년 부산 아시안게임 당시 대한민국이 4강을 갔는데, 제가 4강에서 승부차기를 실축하면서 어려움을 겪었다. 저는 이미 2002년 월드컵으로 병역 면제를 받은 상태였다"며 "동료들과 후배들에겐 미안했고, 국방부에게는 큰 일조를 했던 기억이 있다. 해설자로서는 지난 세 번의 아시안게임에서 선수들이 금메달을 따서 기분 좋다. 이번에도 기대하는 마음으로 준비를 하고 있다"고 밝혔다.

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 박용택, 김태균 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

박용택은 "저는 이영표 해설위원과 반대로 말하는 것마다 반대로 간다. 선수들이 무조건 금메달을 땄으면 좋겠다. 지난 8번의 대회 중에 6개의 금메달을 땄고, 5연패에 도전하기 때문에 선수들이 의욕도 좋다"며 "이번만큼은 꼭 반대로 가지 않고 정배로 갈 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

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이어 '울보택'이라는 애칭에 대해 "제가 WBC를 해설하면서 울었던 건, 선수시절 태극마크에 대한 아쉬움이 컸기 때문이다. 국제대회를 하면 훨씬 더 감정이입이 되는 것 같다. 이번에도 금메달을 따면 갱년기도 오고 해서 눈물을 많이 흘릴 것 같다"고 너스레를 떨었다.

김태균은 "해설 준비는 KBO 해설을 하면서 자연스럽게 되어가고 있다. 국제대회는 국뽕을 채워야 하지 않나. 제가 2010년 일본 나고야에서 우승을 했기 때문에 나고야에 대한 좋은 기억이 있다"며 "이번에 중계하러 가서 좋은 기운을 대표팀 선수단에게 쫙 뿌리고 올 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 기보배 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

오랫동안 KBS와 함께해 온 기보배는 캐스터 장성규와 함께 양궁 해설을 맡는다. 그는 "캐스터를 편하게 해줘야 하는 임무도 맡고 있어서 책임감이 무겁다. (장성규와) 서로 소통도 하고 호흡을 맞춰가면서 이번 아시안게임 때 알찬 내용을 시청자들에게 전달드리고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 정유인 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

정유인은 "KBS와 두 번째로 함께 하게 돼 감사드린다"며 "파리올림픽 때는 선수생활을 하면서 해설위원을 하니까 시청자의 입장보단 선수의 입장에서 해설을 했다. 이번 아시안게임 땐 좀 더 여유를 가지고 시청자들과 호흡을 맞춰가고 싶다"고 전했다.

이어 해설위원들 중에서는 박용택의 해설 능력이 가장 탐난다고 밝혔다. 정유인은 "제가 MBTI 파워 T(사고형)라, '울보택' 해설위원님의 공감능력을 닮고 싶다"고 전했다. 그러자 박용택은 "저도 극 T다. 와이프도 극혐하는 T인데, 나이를 먹고 갱년기가 오면 자연스럽게 공감을 하게 된다"고 조언했다.

28일 오후 서울 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 장수영 해설위원. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.28/

신입 해설위원 장수영은 "워낙 배드민턴은 빠른 스포츠라 순간순간 수 싸움이 많이 펼쳐진다. 그 안에 담긴 심리 싸움까지 정확하고 쉽게 짚어드릴 수 있도록 하겠다. 하태권 위원님과 함께 해설을 맡게 됐는데, 위원님이 유머러스한 장난도 많이 치시면서 분위기를 살려주신 덕분에 재미있게 해설할 수 있었다. 워낙 노련하시다 보니 레전드 같은 멘트도 많아서 옆에서 배우고 있다. 더 좋은 아시안게임 해설을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 당찬 포부를 전했다.

한편 '2026 아이치-나고야 아시안게임'은 2026년 9월 19일부터 10월 4일까지 열린다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com