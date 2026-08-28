김종진 "故전태관 신장암 발견, 당구 내기했다가...수술했지만 전이"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 봄여름가을겨울 김종진이 故전태관을 떠올리며 여전한 그리움을 드러냈다.

28일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에는 '가수 김종진 7화 (제 시간은 거기에 멎어있는 거 같아요...)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김종진은 2018년 신장암 투병 끝에 세상을 떠난 멤버이자 절친한 친구 전태관을 떠올렸다. 그는 "떠난 지 벌써 그렇게 오랜 세월이 됐다는 게 믿어지지 않는다. 내 시간은 거기에 멎어있는 것 같다"며 그리움을 드러냈다.

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그는 "전태관이 신장암을 4년 정도 앓았는데 처음에는 전혀 몰랐다"고 털어놨다. 과거 두 사람은 한 병원의 자선 공연 대가로 VIP 건강검진권 한 장을 받았고, 당구 내기 끝에 이긴 전태관이 건강검진을 받으러 갔다가 신장암을 발견하게 됐다고.

김종진은 "사실 태관이가 그전에도 한두 번 혈뇨가 나온다고 했다. 병원에 가봐야 하는 거 아니냐고 하다가 그런 일이 벌어진 거다"라며 "그러고 나서 수술받고 음악 활동을 계속했는데 더 열심히 했다. 건강할 때랑 똑같이 했다"고 말했다.

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수술 후 전태관에게 음악적 숙명과 책임감을 더욱 강조했다는 그는 "그런 이야기를 계속 태관이한테 계속하면서 태관이가 강해지길 원했다. 음악이 주는 울림이, 치유의 능력이 있다고 믿었다"며 "잘 버텨줬고 정말 일을 많이 했다"고 털어놨다.

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하지만 예상치 못한 사고가 전태관의 음악 활동을 멈추게 했다. 김종진은 "처음에 발병 후 만 2년 정도 지난 어느 날 밤 태관이에게 전화가 왔는데 '교통사고가 났는데 팔이 너무 아파'라고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

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전태관은 지방 공연을 마치고 서울로 올라오던 중 졸음운전을 하다 사고를 낸 것. 당시 신장암으로 체력이 떨어진 상태였던 그는 에어백이 터지면서 팔을 다쳤고, 검사 과정에서 팔 부위로 암이 전이된 사실이 확인됐다.

김종진은 "(태관이가) 그때부터 병원에 들어가서 음악 활동을 못 하게 됐다"며 안타까워했다. 이어 "우리가 와인 콘서트라는 10년짜리 프로젝트를 하는 게 있었다. 한 달쯤 뒤에 마지막 대미를 장식하는 10번째 공연하는 날이었는데 그걸 못 하게 됐다"며 마음 아파했다.