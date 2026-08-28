'복귀' 19세 뉴진스 혜인, 살 쏙 빠진 근황.."하루하루가 달라, 건강 챙긴다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 뉴진스 멤버 혜인이 오랜만에 카메라 앞에 서서 팬들에게 인사했다.

28일 'Harper's BAZAAR Korea' 유튜브 채널에는 '뉴진스 혜인, 어떻게 지냈어요? 우리가 몰랐던 혜인의 모든 것｜혜인 잡학사전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 혜인은 젖살이 빠져 이전보다 핼쑥해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 이어 주어진 질문에 답을 하는 시간을 가졌다.

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혜인은 "가볍게 기분 전환할 때 하는 일은?"이라는 질문에 "한강에 앉아있는 걸 좋아한다. 자주 가는 곳이 있는데 늘 장기를 두는 할아버지들이 있다. 옆에서 쳐다보면 '할 줄 아냐'라고 물어보시는데 모른다. 장기를 배우고 싶다"라며 미소 지었다.

바쁜 스케줄 속 꼭 지키는 루틴에 대해서는 스트레칭을 꼽았다. 혜인은 "(나이가 드니) 하루하루가 다르다. 꼭 열심히 하려고 노력 중이다. 고관절 스트레칭을 열심히 하는 편"이라고 말해 웃음을 안겼다.

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또 아로마 오일을 늘 가지고 다니며 애용한다면서 "건강을 챙기게 되는 것 같다"라며 다시금 건강을 신경쓰는 모습을 보였다.

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한편 뉴진스는 2024년 11월 소속사 어도어와 전속계약 해지를 선언하고 독자 활동을 추진했지만, 법원이 어도어의 가처분 신청을 인용한 후 활동을 중단했다. 이후 어도어와 분쟁을 벌였던 다니엘을 제외한 혜인, 해린, 하니는 복귀를 확정했고 민지는 복귀 여부를 논의 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com