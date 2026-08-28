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'손지창♥' 오연수, 100억 집 살아도 검소.."20년 내다보고 옷 사니 소비 줄어"

이게은 기자

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입력

'손지창♥' 오연수, 100억 집 살아도 검소.."20년 내다보고 옷 사니 소비 줄어"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 오연수가 검소한 소비 습관을 공개해 눈길을 끈다.

28일 메이크업 아티스트 이경민의 유튜브 채널 '안녕~모두의 경민 언니예요'에는 '32년째 야단맞으면서 만나는 이유? 오연수와 극과 극 쇼핑 데이트 & 촬영장 메이크업'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 오연수는 이경민이 물건을 살 때 고민을 안 하는 편이라고 하자, 자신은 신중하다고 밝혔다. 오연수는 "저는 요즘 바뀐 게 있다. '이걸 사서 6, 70대에도 입을 수 있을까?'라는 생각을 하고 사게 됐다"라며 20년을 내다보며 옷을 구입한다고 밝혔다. 이어 "제가 옷을 오래 입고 가방도 오래 드는 편인데, 앞을 보고 사는 버릇이 생겼다. 그렇게 하니까 소비도 줄더라"라고 밝혔다.

'손지창♥' 오연수, 100억 집 살아도 검소.."20년 내다보고 옷 사니 소비 줄어"

또한 "나이가 들수록 집이 복잡하면 안되겠더라. 무소유까지는 아니지만 꽉 찬 게 싫다"라며 필요한 물건만 두고 사는 생활 습관도 전했다.

한편 오연수는 1998년 배우 손지창과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 이들 가족이 거주 중인 서울 성수동 아파트는 일부 거래가가 100억 원을 넘는 것으로 알려졌다.

joyjoy90@sportschosun.com

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