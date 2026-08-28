박정아, 쥬얼리 리더 고충 "죽으면 사리 나와"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 박정아가 리더로서 팀을 이끌었던 당시를 떠올렸다.

27일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에는 '쥬얼리's 언니즈 박정아&이지현| 이제야 밝히는 그 시절 쥬얼리 활동 비하인드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지현은 한중일 합작그룹 써클 멤버로 데뷔했을 당시를 회상했다. 그는 "좋은 경험이었지만 진짜 맨땅에 헤딩하는 느낌이었다. 지금은 한류가 사랑받아서 그렇지만 그때는 욘사마 이전 시대라서 한류가 유명하지 않았다"고 털어놨다.

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이어 "진짜 서러운 일 많았다. 진짜 무시 많이 당했고 서러운 일이 진짜 많아서 어린 나이에 마음이 닫혔다"며 "아무리 내가 외쳐도 들어주는 사람이 없고 세상이 바뀌지 않는다는 걸 15세 때 깨달았다. 그때부터 마음이 닫히기 시작했다"고 고백했다.

이후 쥬얼리로 재데뷔하게 된 이지현은 당시 활동에 대해 "다들 처음이라서 열심히 하는 마음이었다. 그런데 아무래도 나는 쥬얼리 1집이 내게 3집 느낌이어서 회사에 컴플레인을 많이 했다. '이런 거 왜 하냐. 하기 싫다. 굳이 안 해도 된다'면서 조금 아는 척을 했다"고 말했다.

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이에 박정아는 "하지만 난 리더니까 어떻게든 하게 해야 되니까 달래면서 하자고 했다"며 "내가 들어도 합리적이니까 회사에는 '지현이가 이런 마음이 있다더라'고 말하면서 계속 완화시키려고 진짜 노력 많이 했던 것 같다"고 회상했다.

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이를 들은 이지현은 "정아 언니가 지금 살아있는 게 신기하다"며 고마움과 미안함을 드러냈다. 그러자 박정아는 "나는 죽으면 사리 나온다"며 너스레를 떨었다.

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이지현은 "다 같이 잘되려고 노력하는 거니까 언니가 이야기하면 '네'라고 했다"고 했고, 박정아는 "같이 할 때 얘는 너무 힘들었을 때라서 이미 마음이 닫혀 있었다. 사람한테 치였던 것 같다"며 안쓰러워했다.

그러면서 "지금은 그냥 묻어두면 되고, 내가 좋은 걸 하면 다 잊혀질 수 있다는 걸 알지만 그때 당시에는 그 안에 빠져있고 거기서만 생활하니까 그게 전부처럼 느껴서 너무 힘들었던 거다"라며 이지현의 마음을 헤아렸다.

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박정아는 쥬얼리 활동 당시에도 멤버들 사이에 적지 않은 차이가 있었다고 설명했다. 그는 "(이지현이) 쥬얼리로 왔는데 또 여자 4명을 모아 놓은 거 아니냐. 그때(써클)는 국가가 달라서 난리였지만 이제는 각자 개인의 개성이 너무 강했던 거다"라며 "서로 너무 다르니까 본인이 상처받지 않으려고 우리한테 마음을 닫아야 했던 것 같다"고 말했다.

이지현 역시 "그때는 그렇게 해야지 내가 또 안 아플 줄 알았다"고 털어놨고, 박정아는 "다른 친구들은 지지고 볶고 해도 됐는데 지현이는 항상 거리감이 느껴지는 멤버였다"고 애틋함을 드러냈다.