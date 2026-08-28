엄정화, 1일 1식 효과 제대로 "56→52kg, 아무리 다이어트해도 안 됐는데.."

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[스포츠조선 조윤선 기자] 엄정화가 철저한 자기 관리를 통한 변화를 전했다.

28일 엄정화의 유튜브 채널에는 '지금이 가장 리즈일 수 있었던 이유. 1일 1식, 멘탈 케어, 피부과 관리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 엄정화는 "어렸을 때는 무조건 마르고 싶고 내가 가지지 못한 것만 너무 원했다. 길고 얇은 다리를 갖고 싶었고, 쇼츠 입었을 때 쫙 뻗은 다리였으면 좋겠다고 생각했다"고 털어놨다.

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그는 "내가 5세 때 아빠가 돌아가셔서 나는 아빠에 대한 기억이 아예 없어서 슬펐다. 그러다 어느 날 가족사진을 봤는데 아빠가 개울가 같은 곳에서 반바지 입고 서 있는 모습이었는데 다리가 나랑 똑같이 생겨서 그게 너무 행복했다"고 회상했다.

그러면서 "항상 내가 재형이한테 말했다. '내 다리가 두꺼운 거 같아. 살찐 거 같지?'라고 하면 재형이는 '어제부터 그렇게 된 것도 아니고 30년 전부터 그러지 않았냐'고 하는 거다. 그 말이 너무 어이없어서 웃다가 '그래, 난 이렇게 생겼는데 왜 자꾸 나한테 없는 것만 원하지?'라는 생각이 들었다"고 말했다.

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자신의 외모를 바라보는 시선이 달라졌다는 엄정화는 "내 다리의 장점을 찾기 시작했다. 내 다리는 쇼츠 입을 때 예쁘고 쇼츠가 짧으면 짧을수록 내 다리가 빛난다. 그렇게 내가 가진 장점을 더 생각해 보기로 했다"고 밝혔다.

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현재의 관리 비결에 대해서는 "요즘은 영화 개봉 앞두고 있어서 관리를 열심히 하기도 하지만 기본적으로 이틀에 한번은 운동을 꼭 하려고 한다"며 "필라테스랑 웨이트만 꾸준히 하고 있고, 기본적으로 매일 하는 건 슈퍼(반려견)와 걷기"라고 전했다.

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이어 "예전에는 기본 몸무게가 56kg이었다. 아무리 다이어트해도 54kg이 안 됐는데 작년부터 마음먹고 1일 1식 시작했다. 탄수화물, 당 줄이고 야식은 생각도 안 했더니 지금 52kg이 됐다"고 말했다.

그러면서 "그래서 무대에 섰을 때도 항상 운동하니까 자신감이 있다. 지금의 내가 딱 좋은 것 같다"고 현재의 자신에 대한 만족감을 드러냈다.