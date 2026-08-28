'15kg 증량→급감량' 한소희, 결국 몸에 이상 "밥 어느 이상 먹으면 소화 불량"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한소희가 작품을 위해 체중을 크게 늘렸다가 다시 감량한 이후 겪고 있는 소화 불편을 고백했다.

28일 오후 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 한소희가 게스트로 등장한 영상이 공개됐다.

영상에서 이영지는 한소희를 향해 평소 가장 좋아하는 음식이 무엇인지 물었다. 한소희는 라면과 김치찌개를 꼽은 뒤 "나는 완전 한식파"라고 말했다.

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이에 이영지는 한소희의 식사량에 관심을 보이며 "밥을 많이 먹기는 하냐"고 물었다. 한소희는 망설임 없이 "그럼. 난 밥, 면 없으면 못 산다"고 답했다.

다만 과거 작품을 준비하는 과정에서 체중을 급격하게 조절했던 경험이 이후 식습관에도 영향을 미쳤다고 털어놨다.

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한소희는 2021년 공개된 넷플릭스 시리즈 '마이 네임' 촬영 당시를 떠올리며 "15kg을 증량했다. 그 다음이 '알고있지만,' 촬영이었다. 그래서 급감량을 했는데 그때 이후로 밥을 어느 이상 먹으면 약간 소화 불량이 오더라"라고 밝혔다.

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이어 이영지가 한소희에게 늘씬한 몸매를 유지하는 방법을 알려달라고 부탁하자 한소희는 "영지야, 모든 건 운동이다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

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한소희는 자신이 즐겨 하는 운동으로 복싱을 언급하며 "나는 주 종목으로 복싱을 잡았다, 복싱할 때 너무 재밌다"라고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com