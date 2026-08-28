'정시아♥백도빈' 子 준우, 엄마·아빠 반반 닮았는데 키가 183cm..'아이돌 비주얼'

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정시아가 훌쩍 자란 아들 준우 군의 근황을 공개했다.

28일 '정시아 아시정' 유튜브 채널에는 '정시아 4년 만의 완전체 가족여행! 솔직히 말하면… 이번 가족여행 순탄치 않았습니다 (일본여행 VLOG)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

정시아는 4년 만에 일본 도쿄로 가족 여행을 떠나게 됐다며 기뻐했다. 정시아는 "준우가 중학교 때 선수 생활을 시작한 후 가족 여행을 아예 못 갔다. 준우의 힐링이 이번 여행의 목적이다. 준우는 운동을 시작하고 단 하루도 쉬지 않고 달렸다. 마음껏 먹고 즐기길"이라고 말했다.

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이어 준우 군의 모습이 공개됐는데, 183cm 훤칠한 키에 훈훈한 외모를 자랑해 눈길을 끌었다. 엄마, 아빠를 반반 닮은 모습. 준우 군은 2009년 생으로 농구선수로 활약 중이다.

정시아 가족은 비행기 탑승 전 라운지에서 식사를 했는데, 우연히 미야오 멤버들과 한 공간에 있음을 알게 됐다. 미야오 멤버들이 음식을 담는 모습을 본 준우 군은 "나 지금 행복하다"라며 갑자기 활짝 웃어 웃음을 안겼다.

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한편 정시아는 지난 2009년 배우 백윤식 아들 백도빈과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com