"나를 버리고 간 게 아냐" 한소희, 이별에도 흔들리지 않는 이유

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한소희가 연애에서 중요하게 생각하는 가치와 사랑에 대한 자신의 솔직한 생각을 밝혔다.

28일 오후 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 한소희가 게스트로 등장한 영상이 공개됐다.

이날 한소희는 이상형을 묻는 질문에 "내적으로는 요즘 안정형이 좋다"고 답했다. 이어 "저도 요즘 안정형이 되려고 노력 중이다. 결국 내가 안정형이면 안정형인 사람이 오는 것 같다"고 말했다.

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연애를 할 때 상대방에게 자신의 삶을 지나치게 의존하지 않는 것도 중요하다고 했다. 한소희는 "나를 아끼면 이 사람이 나를 떠나가도 나라는 주체가 있기 때문에 이 사람이 나한테 들어왔다 나간 거지, 나를 버리고 간 게 아니다"라고 설명했다. 그러면서 "그렇게 생각하려고 노력 중"이라고 덧붙였다.

이영지는 불안한 상태에서 안정적인 연인을 만났지만 상대의 사랑이 기대만큼 채워지지 않을 경우 어떻게 해야 하는지 물었다.

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이에 한소희는 감정적으로 대응하기보다 자신의 마음을 구체적으로 전달하는 편이라고 밝혔다. 그는 "감정적으로 이야기하지 않고 요목조목 이야기한다. '너의 관심은 나한테 조금 못 미치는 것 같은데 서로 노력하는 게 어때?'라고 한다"고 말했다.

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다만 상대가 자신의 감정을 이해하지 못하고 "'나는 너를 사랑하는데 네가 그렇게 생각하는 게 이상한 거 아니야?'라고 얘기하면 그때는 포기한다"고 했다.

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한소희는 사랑이 부족하다고 느끼는 순간에도 스스로를 돌보는 것이 필요하다고 강조했다. 그는 "그럴 수도 있다고 생각하고, 안 채워지는 만큼의 사랑을 스스로에게 채워주면 된다"며 "좋은 걸 먹이고, 좋은 걸 보면서 일상을 보내는 것"이라고 설명했다.

특히 한소희는 연애와 자신의 삶 사이에서 균형을 유지해야 한다는 생각을 전했다. 그는 "그 사람이 내 인생에 절반 이상을 차지하는 순간 망가진다고 생각한다"며 "밸런스를 잘 잡아야 한다"고 자신의 연애관을 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com