김지석, ♥이주명과 공개 열애하더니..홍대 한복판서 "여친 있어요"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김지석이 홍대 한복판에서 즉석 상황극을 펼쳤다.

28일 유튜브 채널 '내 안의 보석'에는 '장원이와 야밤의 일탈ㅣ김지석 이장원'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속에서 김지석은 절친 이장원과 함께 홍대를 찾았다. 오랜만에 방문한 홍대에서 그는 "내 동네가 아니니까 한껏 작아질 수밖에 없다. 우리 되게 위축돼 있다"며 많은 인파에 다소 주눅 든 모습을 보였다.

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하지만 길을 지나던 시민들이 반갑게 인사를 건네자 김지석은 "우리 인기 많다"며 흐뭇한 미소를 지었다. 빈티지숍 직원들도 반갑게 맞아주자 그는 "홍대 와서 무시당할 줄 알았는데 사진도 찍어주시고 환대해 주셔서 용기가 났다"며 즐거워했다.

이후 두 사람은 길거리에 앉아 음식을 먹었다. 김지석은 "오랜만에 이렇게 많은 분들의 시선을 공개적으로 받으니 나쁘지 않다"며 자신들을 둘러싼 시민들을 보고 반가워했다.

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이어 그는 "요즘 SNS에 그런 거 뜨더라"며 즉석 상황극을 펼쳤다. 식사 도중 누군가가 번호를 물어보는 상황을 가정한 후 "네? 저 여자 친구 있어요. 죄송합니다"라고 허공에 대고 천연덕스럽게 연기했다.

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김지석은 이장원에게도 같은 상황극을 시켰고, 그의 능청스러운 연기에 웃음을 터뜨렸다. 이장원은 "연기라는 게 쉽지 않다"며 너스레를 떨었다.

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한편 김지석은 12세 연하의 배우 이주명과 2024년부터 공개 열애 중이다.