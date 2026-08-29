기안84, 20년째 셀프 이발.."머리 자르던 가위로 고기도 잘라먹어" ('나혼산')

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[스포츠조선 이게은기자] 만화가 겸 방송인 기안84가 셀프 이발 실력을 자랑한 가운데, 과거에는 이발용 가위로 고기까지 잘라먹었다고 밝혀 놀라움을 더했다.

28일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에는 기안84의 하루가 전파를 탔다.

기안84는 과거 배달음식을 즐겨먹었지만 요즘에는 직접 식재료를 사서 요리를 한다고 밝혔다. 장을 보고 온 그는 계란을 보며 "계란이 왜 이렇게 비싸"라며 치솟은 물가에 투덜거렸다.

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이어 누군가에게 주고 싶다면서 고추장아찌를 뚝딱 만들었다. 기안84는 "그분의 얼굴이 변해서 안쓰럽기도 하다. 50년째 혼자 살고 계시니가 해주고 싶더라"라며 선물의 주인공은 전현무라고 밝혔다. 전현무는 기안84의 고추장아찌을 먹어본 후 맛있다며 감탄했다.

그런가 하면 기안84는 스스로 머리를 잘라 눈길을 끌었다. 그는 "혼자 머리를 자른 지 20년 됐다. 어지간한 미용실보다 잘 자른다. 어디를 만져야 하는지 정확히 알고 있으니까 이발하는데 10분도 안 걸린다"라며 숱가위까지 사용, 셀프 이발을 마무리 지었다. 과거 셀프 이발 영상이 나오자 기안84는 "저 때는 가위로 고기도 잘라먹었다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com