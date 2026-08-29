변요한 "♥티파니 말로 표현할 수 없을만큼 사랑...하트 댓글도 남겨" ('고막남친')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 변요한이 아내 티파니를 향한 애정을 드러냈다.

28일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'(이하 '고막남친')에는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 주역 변요한과 문지훈(스윙스)이 출연했다.

이날 성시경은 지난 5월 '고막남친'에 출연했던 티파니의 무대 영상에 직접 댓글을 남겼던 변요한에게 "뭐라고 남겼던 거냐"고 물었다.

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변요한은 "그렇게 어려운 댓글은 아니고 하트 하나를 남겼다"고 답했다. 이에 성시경은 "모든 걸 담고 있는 것 같다"며 "얼마나 사랑하냐"고 짓궂게 물었다.

그러자 변요한은 "지금은 말로 표현할 수가 없다"며 아내를 향한 애정을 숨기지 않았다.

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성시경이 "'지금은'은 무슨 뜻이냐"고 묻자, 변요한은 "살다 보면 현실적으로 벗겨지는 것도 있을 거다. 내 MBTI가 T다. 그래서 미래까지 미리 예측하고 있다. 어떡하면 마지막까지 더 사랑할 수 있을지"라며 사랑에 대한 진지한 생각을 털어놨다.

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이를 들은 성시경은 "지금 내가 얼마나 사랑하느냐를 기억하는 건 중요하다"고 말했고, 변요한은 "기억 많이 하려고 리플도 남겼다"며 재치 있게 받아쳐 웃음을 안겼다.

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영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 위해 철저한 자기 관리를 했다는 변요한은 "7개월 동안 술을 끊었다. 절제할 수 있는 것들은 절제했다. 해야 하는 숙제들이 있었는데 몸을 많이 만들어야 해서 과감하게 끊을 건 끊으면서 잘 마쳤다"고 밝혔다.

함께 출연한 문지훈 역시 변요한의 성실함과 리더십을 극찬했다. 그는 "만난 지 1년 정도 넘었는데 내가 본 사람 중에 헌신이라는 단어가 가장 어울리는 사람이다. 영화 중간에 술자리도 가졌는데 혼자 술을 끝까지 안 마신다. 술도 안 마시고 맨날 러닝하고 격투기한다. 원래도 운동하는 친구지만 액션신을 찍어야 하니까 그런 거다"라고 말했다.

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이어 "또한 멀티플레이어다. 배우만 하는 게 아니라 후배도 양성한다. 촬영장에서도 모두의 이름 다 알고 있다. 금방 친해져 있고 그들을 리드한다. 나 역시도 엄청 챙겨줬다"며 "내가 이 작품 끝나고 다른 작품 몇 개 했는데 '요한이랑 있을 때 진짜 편하게 있었구나'라는걸 배웠다. 진짜 장점이 너무 많은 리더 그 자체"라고 덧붙였다.

한편 변요한과 티파니는 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었으며 1년 열애 후, 지난 2월 혼인신고를 하며 부부가 됐다.