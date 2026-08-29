비비, 워터밤 선정성 논란 정면돌파 "'돈 값 해야 한다' 공연 철학"

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[스포츠조선 정유나 기자] 최근 '워터밤' 공연에서 선정성 논란에 휩싸였던 가수 비비가 자신의 공연 철학을 밝혔다.

28일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에는 '2026 워터밤 화제성 1위'에 오른 비비의 긴장감 넘치는 워터밤 공연 비하인드가 공개됐다.

이날 이서진과 김광규는 뜨거운 워터밤 현장에 출격해 비비의 하루를 밀착 수발했다.

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'my 스타'로 등장한 비비는 대한민국에서 가장 핫한 여름 축제 '워터밤'을 대표하는 '원조 워터밤 여신'으로, 특히나 올해 모두를 놀라게 한 깜짝 퍼포먼스로 아주 뜨거운 화제를 모은 바 있다. 무대 위 화려한 모습과 달리 공연을 앞둔 비비는 굳어 있는 몸을 깨우기 위해 연신 몸을 풀고, 심지어 손까지 떠는 모습을 보이는 등 백스테이지에는 극도의 긴장감이 감돌았다.

특히 비비는 자신의 공연 철학을 밝혀 눈길을 끌었다. 비비는 "저는 '돈 값을 해야한다'고 생각한다. '무조건 이 돈을 내고 들어온 사람을 즐겁게 한다'"라며 자신만의 확고한 신념을 밝혔다.

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이어 "마지막이라고 생각하고 세 달 전부터 준비했다. 오늘은 많이 긴장된다"라고 덧붙이며 한 번의 무대를 위해 쏟아부은 남다른 노력과 진정성을 전했다.

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이윽고 비비는 무대에 올라 열정적인 퍼포먼스를 선보였다. 비비의 무대는 점점 절정으로 치닫았고, 무릎을 꿇은 채 물에 젖은 점프슈트의 지퍼를 아래로 내리며 비키니 상의를 노출해 아찔함을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com