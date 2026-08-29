'손지창♥' 오연수, 어떻게 다니길래.."외출하면 사람들이 못 알아봐, 혼밥 즐겨"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 오연수가 꾸밈없는 매력을 전했다.

28일 메이크업 아티스트 이경민의 유튜브 채널 '안녕~모두의 경민 언니예요'에는 '32년째 야단맞으면서 만나는 이유? 오연수와 극과 극 쇼핑 데이트 & 촬영장 메이크업'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

오연수는 혼밥을 못하는 이경민과 달리, 자신은 혼밥을 너무 좋아한다면서 "엄마가 '혼자 왜 그렇게 잘 다니냐. 친구가 없냐'라고 묻더라. 그래서 친구가 많아도 혼자서 나만의 시간을 즐기는 거라고 했다. 엄마는 죽어도 못 한다고 하더라"라고 말했다. 사람들이 알아보는 것도 개의치 않는다고.

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그러자 이경민은 "하나만 말하겠다. 사람들이 얘를 못 알아본다. 우리가 같이 나가면 다 나를 알아본다. 내가 '오연수 씨'라고 말하면 그때 알더라"라고 말했다.

뒤이어 평소 오연수의 사진이 공개됐는데, 안경을 착용하고 화장을 거의 안 한 수수한 차림으로 눈길을 끌었다. 평소 오연수 일상 영상에서도 자주 나오는 모습이다.

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한편 오연수는 1998년 배우 손지창과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com