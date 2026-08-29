여에스더 "서울대 CC 전남친과 약혼→결혼 6개월 전 파혼, 그 후 홍혜걸♥ 만나"

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[스포츠조선 이게은기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸을 만나기 전 연인과 파혼한 사실을 전했다.

28일 '여에스더의 에스더TV' 유튜브 채널에는 '인간극장, 내 아내의 여름휴가 ep.2'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 여에스더는 직원들과 제주 스튜디오 앞마당에서 바비큐 파티를 벌였다. 이야기 중간 결혼 고민에 대한 이야기가 나오자 여에스더는 "혼자 있을 때보다 함께 지낼 때 더 행복한 사람과 결혼해야 한다"라고 조언했고, 자신의 과거 연애를 언급했다.

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여에스더는 "의과 대학 1학년 때다. 그 친구(전 남자친구)가 여자친구와 헤어진 후 나에게 왔고, 나도 남녀상열지사는 없을 거라 생각해 함께 있었다. 그 친구가 조직학 슬라이드를 보는 것도 도와주고 같이 다니다 보니 (사람들이) 캠퍼스 커플이라고 했다"라며 당시 교제 과정을 밝혔다. 이후 졸업할 때 약혼을 했다고.

하지만 여에스더는 결혼 6개월 전 파혼했다면서 "확신이 없었다. 그 사람은 여자가 왜 신발을 여러 켤레를 신는지 이해 못 하더라. 나한테 파마하지 말라고도 했고, 결혼하면 아침에 국이 있어야 된다고 했다. 난 음식을 못한다"라며 갈라선 이유를 밝혔다.

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여에스더는 "그 후 만 3년을 혼자 레지던트를 했고 4년째 홍 박사님을 만났다. 남편은 근본적으로 선하고 성실하고 시댁 식구들도 모두 좋은 분들이었다. 그래서 결혼했다"라고 덧붙였다.

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한편 여에스더는 서울대학교 의과대학 선후배 사이인 의학전문기자 출신 방송인 홍혜걸과 1994년 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com