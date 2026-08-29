'제이쓴♥' 홍현희, 집 리모델링 고민하다 돌연 눈물.."내 방에 아무도 안 들어왔으면"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 홍현희가 집 리모델링을 고민하다 돌연 눈물을 쏟았다.

24일 홍현희, 제이쓴 부부의 유튜브 채널에는 '인테리어 1년차, 긴급 점검! 아이 방 인테리어 이대로 괜찮을까....?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍현희는 "이사를 온지 1년이 됐는데 아직 손을 못 댄 곳이 많다"라며 인테리어를 점검하는 시간을 가졌다.

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제작진은 홍현희에게 "어렸을 때 방에 로망이 있었나"라고 질문했고, 홍현희는 "2층 침대를 갖고 싶었고, 내 책상 안에 다이어리나 색연필을 넣고 싶었다. 보물창고 같은 것도 있길 바랐다"라고 말했다. 이어 "나의 중요한 걸 넣는 공간을 원했다. 그냥 아무도 안 들어왔으면 좋겠다. 눈물 난다. 내 방이니까 내가 주인이었으면 좋겠다"라며 갑자기 눈물을 보였고, 제작진은 "언니의 마음을 찾아가는 과정이 중요한 것 같다"라고 말했다.

홍현희는 "나는 항상 다 뺏겼다. 아니 뺏겼다기보다 우리가 여유가 없으니까 그랬다"라며 다시금 유년 시절 결핍과 상처를 언급했고, 제이쓴은 "아내는 그걸(결핍) 준범이에게 다 채워주고 싶은 거다. 난 이런 감정을 가지고 있는 현이의 방이 우선이라고 생각한다"라며 홍현희의 마음을 십분 헤아렸다. 홍현희는 "그때 하고 싶었던 거지만 지금은 아니다"라고 말했다.

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한편 홍현희는 지난 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼했으며 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com