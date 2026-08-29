비비 워터밤 논란의 '19금 연출', 결국 공중파서 편집..열정 무대는 그대로

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 선정성 논란을 빚었던 가수 비비의 '워터밤' 무대가 공중파 방송을 통해 공개됐다. 다만 당시 가장 논란이 됐던 퍼포먼스는 방송에서 편집됐다.

28일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 '2026 워터밤 화제성 1위'에 오른 비비의 워터밤 공연 비하인드가 공개됐다.

이날 이서진과 김광규는 뜨거운 '워터밤' 현장을 찾아 비비의 하루를 밀착 보좌했다.

Advertisement

'원조 워터밤 여신' 비비는 무대에 올라 강렬한 퍼포먼스를 선보였다. 공연이 절정으로 향하자 비비는 무릎을 꿇은 채 점프슈트의 지퍼를 아래로 내렸고, 이 과정에서 비키니 상의가 드러나는 아찔한 장면이 연출됐다.

하지만 이날 방송에서는 앞서 온라인에서 큰 논란이 됐던 퍼포먼스는 전파를 타지 않았다.

Advertisement

당시 '워터밤' 무대에서 비비는 무릎을 꿇은 상태로 여러 남성 댄서들에게 둘러싸여 얼굴 높이에 놓인 마이크를 향해 노래를 부르는 퍼포먼스를 선보였다. 해당 장면을 두고 일부 누리꾼들은 성행위를 연상시킨다며 "선을 넘었다"는 반응을 보이는 등 선정성 논란이 불거졌다.

Advertisement

결국 SBS 방송에서는 해당 장면을 제외한 비비의 무대와 공연 준비 과정 등이 공개됐다.

Advertisement

한편 이날 비비는 자신의 공연 철학을 밝혀 눈길을 끌었다. 비비는 "저는 '돈 값을 해야한다'고 생각한다. '무조건 이 돈을 내고 들어온 사람을 즐겁게 한다. 관객분들에게 뭐든지 보여드려야 한다'"라며 자신만의 확고한 신념을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com