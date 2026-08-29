'애셋맘' 율희 얼굴 어쩌다 이렇게 됐나..안면 비대칭에 망가진 피부 "스트레스 많아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 율희가 최근 급격히 달라진 피부 상태를 공개했다.

28일 방송된 채널A '뷰티 클리닉 터치미'에는 라붐 출신 율희가 출연했다.

이날 율희는 전날 화장을 한 뒤 제대로 세안하지 않은 모습으로 등장했다. 특히 눈에 띄게 악화된 피부 상태가 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

율희는 "원래 진짜 좋은 피부였는데 요즘 여드름이 정말 많이 올라오고 울긋불긋해지고 예민해졌다. 다크서클도 많이 생겼다. 스트레스를 많이 받아서 그런 것 같다"고 털어놨다.

이후 율희는 물 세안부터 클렌징폼, 스크럽까지 3단계에 걸쳐 세안했다. 하지만 전문가는 이 같은 과도한 세안이 오히려 피부에 자극을 줄 수 있다고 지적했다.

Advertisement

율희는 씻고 나온 직후 다시 화장을 시작했고, 화장한 상태로 운동까지 했다. 이 과정에서 턱과 미간에 힘을 주는 습관도 포착됐다. 그는 "집중하거나 운전하거나 운동할 때 입을 앙 다무는 습관이 있다"고 밝혔다.

Advertisement

또 음식을 한쪽으로만 씹는 습관으로 안면 비대칭이 생겼다는 사실도 드러났다. 친구에게 비대칭을 지적받은 율희는 "어쩐지 셀카 찍기 싫었다"고 토로했다.

Advertisement

정밀 검사를 받은 율희는 염증으로 무너진 피부 건강을 되살리기 위한 피부 건강 맞춤 3단계 솔루션을 받았다.

관리 후 한층 달라진 피부를 공개한 율희는 "피부에 자극 주는 세안 횟수를 줄이고 자기 전에는 잊지 않고 메이크업도 지운다"며 생활 습관도 바꿨다고 밝혔다.

Advertisement

이어 "(음식도) 한쪽으로만 씹지 않도록 신경 쓰고 딱딱한 음식도 피하고 있다"며 피부와 안면 비대칭 관리를 위해 일상에서도 신경 쓰고 있다고 전했다.

한편 율희는 2017년 FT아일랜드 멤버 최민환과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀지만 2023년 12월 이혼했다. 이후 율희는 최민환의 유흥업소 출입, 성추행 의혹 등을 주장, 최민환을 상대로 위자료, 재산분할 등을 요구하는 소송을 제기했다. 하지만 조정 불성립 결정이 내려졌고 경찰은 최민환의 성매매처벌법 위반 및 강제 추행 혐의에 대해 무혐의 처분을 내렸다.

양육권은 여전히 최민환이 가진 가운데, 율희는 면접교섭을 통해 자녀를 만나고 있는 것으로 알려졌다.