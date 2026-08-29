홍경인, 30년 만에 폭로 "홍석천 내 엉덩이 많이 만져..커밍아웃 전 심증 있는데 물증 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍경인이 홍석천과의 30년 전 추억을 떠올렸다.

28일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '이선정X홍석천X이의정X홍경인, 왁자지껄 사진관 동창회'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이선정은 과거 MBC 인기 시트콤 '남자 셋 여자 셋'에 함께 출연했던 홍석천, 이의정, 홍경인과 재회했다. 네 사람은 과거 MBC 인근에 있던 사진관을 찾아 단체 사진을 촬영하며 추억을 남겼다.

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이의정은 홍석천의 단독 사진 촬영을 지켜보다 "오빠도 머리가 있을 때가 있었다. 그때는 나랑만 찍어서 사람들은 모른다"고 말했다.

이를 들은 이선정은 "나는 오빠 머리 있을 때 한 번도 못 봤다"며 놀라워했다. 홍경인은 "형이 '남자 셋 여자 셋' 할 때도 머리가 있었냐"고 물었고, 이의정은 "있었다. 그 후에 머리를 민 거다"라고 답했다.

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홍경인은 "저 형이 '남자 셋 여자 셋' 할 때는 커밍아웃하기 전이었다"며 "그때 뭔가 심증은 있는데 물증이 없었다. 내 엉덩이를 많이 만졌다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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그러자 홍석천은 "그때 나는 경인이한테는 관심 없었다. 나는 승헌이었다"고 너스레를 떨었다.

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이후 네 사람은 함께 찍은 단체 사진을 바라보며 추억에 잠겼다. 홍석천은 "기분이 너무 묘하다"며 뭉클한 표정을 지었고, 홍경인은 "30년이 지났는데 엊그제 같다"고 말했다.

또 홍석천은 "시간이 타임머신을 타고 뒤로 간 것 같다"며 울컥한 모습을 보였다.