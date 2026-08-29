'박수홍과 괌行' 이용식, 논란의 비행기 탑승 후 근황..손녀 품에 꼭 안고 물놀이

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 이용식이 괌에서 손녀와 함께한 여유로운 일상을 공개했다.

이용식의 딸 이수민은 25일 자신의 SNS를 통해 괌에서 찍은 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 괌의 한 유명 리조트에서 휴식을 즐기고 있는 이수민 가족의 모습이 담겼다. 특히 이용식은 손녀딸을 품에 꼭 안은 채 함께 수영을 즐기며 다정한 할아버지의 면모를 드러내 눈길을 끌었다.

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이용식 가족은 최근 방송인 박수홍 가족과 함께 괌으로 떠난 것으로 알려졌다.

앞서 박수홍은 가족과 괌행 비행기에 탑승했다가 아이가 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복하면서 항공편 출발이 약 1시간 지연되는 일이 발생했다. 이후 이와 관련해 '민폐 논란'이 불거지자 박수홍은 "미숙한 판단"이었다며 승객과 항공사 측에 사과했다.

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당시 해당 항공편 탑승객에 따르면 박수홍 부부는 이용식 가족과 함께 비행기에 탑승해 괌으로 향한 것으로 전해졌다.

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한편 이용식은 과거 박수홍의 딸 재이에게 "할아버지가 되어주겠다"는 뜻을 밝히며 남다른 인연을 드러내 훈훈함을 자아낸 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com