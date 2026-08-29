이현이, ♥S전자 부장 반전 모습에 반했다…“강남 날라리인 줄, 성과급은 ‘거리 멀어’”

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[스포츠조선 조민정 기자] 모델 이현이가 '강남 날라리'인 줄 알았던 남편 홍성기의 반전 매력부터 S전자 성과급을 둘러싼 오해까지 직접 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '자유영혼 이현이를 정착하게 만든 남편의 무기? 날라리(?)인 줄 알았던 남편의 반전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이현이는 남편 홍성기를 2011년 4대4 단체 미팅에서 처음 만났다고 밝혔다. 여성 네 명은 모델이었고 남성 네 명은 회사원이었다. 이현이는 남자 사람 친구에게 자신이 모델 네 명을 데려갈 테니 회사원 네 명을 데려오라고 제안했고, 이 자리에서 홍성기와 인연을 맺었다.

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첫 만남부터 두 사람은 무려 11시간을 함께했다. 이태원에서 오후 8시쯤 만난 이들은 다음 날 오전 7시가 돼서야 헤어졌다.

이현이는 네 명의 남성 가운데 홍성기가 가장 잘생겼다고 생각해 처음부터 호감을 느꼈다고 고백했다. 홍성기 역시 신나게 노는 이현이의 모습을 본 뒤 먼저 연락처를 물었다. 남편의 첫인상이 마냥 믿음직스러웠던 것은 아니었다. 이현이는 "강남 날라리처럼 생겨서 걱정했다"고 솔직하게 털어놨다.

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하지만 해가 떠 있을 때 다시 만난 홍성기의 성격은 외모와 정반대였다. 이현이는 남편에 대해 "되게 진지하더라. 고리타분할 정도로 FM이고 엄청나게 성실했다"고 회상했다. "이 정도면 처자식 밥은 굶기지 않겠다는 생각이 들었다"며 "저는 자유로운데 남편은 법 없이도 살 것 같은 사람이다. 누가 보든 안 보든 모든 규칙을 지킨다"고 설명했다. 자유분방한 자신과 원칙적인 남편이 서로를 보완하며 안정적인 가정을 만들 수 있을 것으로 판단했다는 것.

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두 사람은 약 1년 동안 교제한 뒤 2012년 결혼했다. 이현이는 당시 모델로서 성공해야 한다는 구체적인 목표가 없었고 빠르게 가정을 꾸리고 아이를 낳고 싶다는 생각이 컸다고 밝혔다. 결혼 후에도 꾸준히 일이 들어오면서 모델과 방송인으로 활동을 이어올 수 있었다고 돌아봤다.

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S전자에 재직 중인 남편의 성과급을 둘러싼 관심에도 입을 열었다. 홍성기는 반도체 부문 엔지니어로 근무하고 있으며 지난해 부장으로 승진한 사실이 알려져 화제를 모았다.

이현이는 "사람들이 저를 만나면 다 보너스에 대해 물어본다"고 말해 웃음을 자아냈다. 최근 반도체 업황과 함께 S전자 직원들의 성과급이 주목받으면서 주변에서도 남편이 받는 금액을 궁금해한다는 것이다.

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하지만 홍성기는 현재 회사에 정상 출근하는 대신 학술연수 제도를 통해 대학원에 다니고 있는 것으로 전해졌다. 이현이는 남편이 아이와 미국에 갈 수 있는 것도 학술연수 중이기 때문이라고 설명했다. 이어 "우리 남편은 기사에 난 것만큼 많이 받는 건 아니다"라며 "내년에는 기대해 보는 것으로 하겠다"고 너스레를 떨었다.

앞서 이현이는 27일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서도 남편의 성과급과 관련한 질문을 받았다. S전자 직장인들의 주요 거주지로 꼽히는 동탄을 둘러보던 중 그는 "남편이 학술연수 중이어서 성과급과는 거리가 멀다"고 바로잡았다. 이현이는 남편의 출퇴근을 고려해 동탄 이주를 고민하고 직접 집을 알아본 경험도 공개했다. 현재 가족은 서울 서초동에 거주하고 있지만 홍성기의 직장 문제로 동탄 임장까지 다녀왔다는 설명이다.

한편 이현이와 홍성기는 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 등을 통해 결혼 생활과 가족의 일상을 공개한 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com