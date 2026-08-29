기안84, 집안일 담쌓더니 확 달라졌다…바느질부터 전현무 반찬 선물까지(나혼산)

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[스포츠조선 조민정 기자] 기안84가 집안일과 담을 쌓고 살던 과거와는 180도 달라진 모습으로 반전을 안겼다. 늘어난 옷을 직접 수선하고 7년 된 구두를 손질하는가 하면, 고추장아찌와 새우장까지 만들어 전현무를 챙겼다.

28일 방송된 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서는 살림과 요리에 눈을 뜬 기안84의 일상이 공개됐다.

이날 기안84는 목 부분이 늘어난 티셔츠를 되살리기 위해 직접 바늘과 실을 들었다. 앞서 김신영이 방송에서 선보인 우레탄 실 활용법을 눈여겨봤다가 실제로 따라 해본 것. 각종 경조사와 시상식에서 신었다는 7년 된 구두도 꺼내 들었다. 그는 군 복무 시절 익힌 불광과 물광 기술을 동원해 구두를 정성스럽게 닦으며 남다른 애착을 드러냈다.

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주방에서도 놀라운 변화가 이어졌다. 장을 보고 돌아온 기안84는 식재료부터 냉장고에 차곡차곡 정리했다. 달걀 가격을 확인한 뒤에는 "달걀이 왜 이렇게 비싸냐"며 치솟은 물가를 체감하기도 했다.

기안84는 "저도 이제 변했다"며 "예전에는 배달 음식을 먹고 남은 걸 냉동해 재탕, 삼탕했는데 요즘에는 직접 요리한다. 어떤 재료를 가져다줘도 기본 이상은 한다"고 자신감을 보였다. 건강을 생각하다 보니 자연스럽게 집밥을 만들기 시작했다고도 설명했다.

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그가 선택한 메뉴는 고추장아찌와 새우장이었다. "요즘 고추에 꽂혔다"는 기안84는 온라인에서 본 조리법을 떠올리며 손질한 고추에 직접 만든 간장 소스를 부었다. 고추 안쪽까지 양념이 배어야 한다며 용기 속 재료를 손으로 여러 번 눌렀고 남은 간장 소스에는 새우를 넣어 새우장까지 완성했다. 맨손으로 장아찌를 누르는 모습을 본 무지개 회원들은 충격을 감추지 못했다. 그러나 기안84는 고추 속 공기가 빠져야 간장이 제대로 흡수된다는 나름의 요리 철학을 설명하며 흔들리지 않았다.

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정성은 여기에서 끝나지 않았다. 기안84는 선물용 유리병을 따로 소독한 뒤 완성된 고추장아찌를 정갈하게 담았다. 선물을 받을 주인공은 오랜 시간 '나 혼자 산다'를 함께해 온 전현무였다.

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기안84는 "현무 형에게 받은 게 많아서 드리려고 한다"며 "가끔 예전 영상이 올라오는 걸 보면 얼굴이 많이 변했다. 조금 안쓰럽기도 하다"고 말했다. 이어 오랫동안 혼자 살아온 전현무를 위해 직접 만든 반찬을 챙겨주고 싶었다며 뜻밖의 다정한 면모를 보였다.

스튜디오에 고추장아찌가 등장하자 전현무와 김신영은 처음에는 시식을 피하려 했지만 기안84의 성화에 결국 맛을 봤다. 우려와 달리 반응은 호평 일색이었다. 무지개 회원들은 "향이 좋다", "너무 맛있다", "이국적인 맛이 난다"며 기안84의 손맛에 감탄했다. 전현무 역시 선물이 마음에 든 듯 방송 후 직접 장아찌를 먹는 모습을 인증했다.

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배달 음식과 냉동식품을 재활용하던 독특한 식생활부터 기상천외한 살림법까지 보여줬던 기안84. 이제는 물건을 고쳐 쓰고 신선한 재료로 반찬을 만들며 가까운 사람의 건강까지 챙기는 변화가 웃음과 훈훈함을 동시에 안겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com