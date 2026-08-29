故 유주은 "연기가 하고 싶었다" 유서 남기고 떠난 스물일곱 별…오늘(29일) 사망 4주기

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 故 유주은이 세상을 떠난 지 4년이 흘렀다.

29일은 故 유주은의 4주기다. 고인은 지난 2022년 8월 29일 세상을 떠났다. 향년 27세.

당시 갑작스러운 비보는 고인의 오빠를 통해 알려졌다.

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고인의 오빠는 유주은의 SNS를 통해 "주은이가 이곳을 떠나 편한 곳으로 갔습니다. 시간이 되시는 분은 주은이 가는 길 인사 부탁드립니다"라며 동생의 사망 소식을 전했다.

이어 고인의 마지막 부탁이었다며 생전 남긴 메시지도 공개했다.

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유주은은 가족들에게 먼저 떠나는 것에 대한 미안함과 고마움을 전했다. 특히 배우라는 꿈을 향한 애정과 그 과정에서 겪었던 어려움에 대해서도 털어놨다.

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고인은 "연기가 너무 하고 싶었어. 어쩌면 내 전부였고 내 일부였어. 근데 그 삶을 사는 게 쉽지가 않았어"라며 배우로 살아가고 싶었던 간절한 마음을 드러냈다.

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이어 자신과 인연을 맺었던 이들을 향해 "나와 맺었던 모든 소중한 인연들, 특히 선생님들 너무 감사했고 존경했어요. 인생의 수많은 것들을 알려주셔서 너무 감사합니다"라며 마지막 인사를 남겼다.

1995년생인 故 유주은은 2018년 tvN 드라마 '빅 포레스트'를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 TV조선 드라마 '조선생존기' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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고인의 갑작스러운 비보가 알려진 뒤 연예계 동료들과 팬들의 애도도 이어졌다.

배우 박주현은 당시 "그 세상에서는 누구보다 자유롭게 아름답게, 훨훨 날아다닐 수 있기를 언니가 기도할게"라며 고인을 추모했다. 팬들 역시 고인의 SNS 등을 통해 애도의 뜻을 전하며 마지막 길을 배웅했다.

배우라는 꿈을 품고 작품을 통해 대중과 만났던 故 유주은. 어느덧 4년이라는 시간이 흘렀지만 고인을 기억하는 이들의 추모는 계속되고 있다.

narusi@sportschosun.com