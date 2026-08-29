고아성, 물결 잔머리+컬러렌즈까지 싹 바꾸고 백리스 포즈 뒤태 자랑

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고아성이 헤어스타일부터 컬러렌즈까지 완전히 달라진 모습으로 시선을 사로잡았다.

고아성은 29일 자신의 개인 계정에 "새로운 스타일링을 해봤어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 고아성은 긴 머리를 뒤로 팽팽하게 넘긴 스리크 포니테일 스타일을 선보였다. 이마를 따라 곡선으로 연출한 물결 모양의 잔머리가 독특한 분위기를 더했다. 평소 자연스럽고 단정한 이미지로 사랑받았던 고아성의 모습과는 확연히 다른 변신이었다.

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눈빛의 변화도 강렬했다. 고아성은 밝은 컬러렌즈에 길게 뺀 아이라인, 짙은 버건디 립 메이크업을 조합해 신비로우면서도 도발적인 매력을 드러냈다. 매끈하게 빛나는 피부와 선명한 눈매가 어우러지며 한층 이국적인 분위기를 자아냈다. 검은색과 붉은색이 조화를 이룬 코르셋 스타일 의상과 시스루 장갑을 착용해 고혹적인 비주얼을 완성했다. 카메라를 정면으로 응시하거나 어깨 너머로 눈빛을 보내는 모습에서는 이전과 다른 당당한 카리스마가 돋보였다. 다른 사진에서 고아성은 영국 공포영화제 '프라이트페스트'의 프로그램 북을 얼굴 옆에 든 채 포즈를 취했다. 영화제 특유의 강렬한 이미지와 고아성의 파격적인 스타일링이 어우러져 마치 영화 속 한 장면 같은 분위기를 연출했다.

앞서 고아성은 현지시간으로 지난 27일 영국 런던에서 열린 영화 '너버스'의 월드 프리미어 행사에 참석했다. 당시 가슴과 허리 부분이 과감하게 트인 의상으로 화제를 모은 데 이어, 이번에는 직접 공개한 사진을 통해 헤어와 메이크업의 디테일까지 보여주며 다시 한번 눈길을 끌었다.

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'너버스'는 한국을 배경으로 한 작품으로 고아성은 영화 관련 일정을 소화하기 위해 영국을 찾았다. 작품은 집 안에서 발견된 정체불명의 무음 레코드를 둘러싼 이야기를 담은 것으로 알려졌다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com