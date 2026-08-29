"카드값 터졌다"더니…손담비, 日서 이규혁♥·딸 옷만 한가득

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 손담비가 일본 여행에서 '카드값'이 터질 만큼 쇼핑을 즐겼다. 하지만 정작 자신의 물건보다 남편 이규혁과 딸 해이를 위한 쇼핑에 집중해 눈길을 끌었다.

28일 유튜브 채널 '담비손'에는 '손담비 일본에서 카드값 터졌습니다… 캐리어 반 채운 쇼핑 언박싱'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 일본 여행을 다녀온 손담비는 이날 현지에서 구매한 물건들을 하나씩 꺼내며 언박싱에 나섰다. "일본에 다녀온 지 2~3일 됐다"는 손담비의 캐리어에서는 각종 의류와 생활용품, 식재료 등이 쏟아져 나왔다.

Advertisement

특히 눈길을 끈 것은 쇼핑 목록의 주인공이었다. 손담비 자신의 물건보다 남편 이규혁과 딸 해이를 위한 제품들이 대부분을 차지한 것.

손담비는 딸 해이를 위해 장화와 캐릭터 샌들, 고무신을 비롯해 집에서 편하게 입을 수 있는 잠옷 등을 구매했다.

Advertisement

그는 "내가 해이 선물을 너무 많이 받아서 외출복이 많다"면서도 "해이를 지금까지 케어해 본 결과 편한 옷들이 최고라서 집에서 입을 수 있는 옷들을 많이 샀다"고 설명했다.

Advertisement

직접 육아를 하면서 아이에게 예쁜 옷보다 편하게 입힐 수 있는 실용적인 옷을 찾게 됐다는 것.

Advertisement

남편 이규혁을 위한 쇼핑도 이어졌다. 손담비는 "해이 옷, 오빠 옷을 많이 샀고 그다음으로는 식재료, 바르는 화장품 등을 많이 샀다"고 밝혔다.

그러면서 결혼과 출산 전에는 상상하기 어려웠던 자신의 변화를 실감했다.

Advertisement

손담비는 "내 것은 많이 있다. 인생이 이렇게 바뀐다"며 웃었다. 이어 "원래는 항상 어디를 놀러 가면 내 옷으로 가득 차게 샀는데, 이젠 남편 옷이랑 해이 옷밖에 안 산다"고 털어놨다.

여행지에서 쇼핑을 하면 자신의 옷부터 캐리어를 채웠던 과거와 달리 이제는 남편과 딸의 물건을 먼저 챙기게 된 손담비의 달라진 일상이 고스란히 드러났다.

한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며 지난해 딸 해이 양을 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com