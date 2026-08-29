박위 '학폭설'에 엇갈린 동창 증언…"전치 4주" vs "병문안 40명"

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[스포츠조선 김준석 기자] KTX 낙상 사고 CCTV 공개 이후 과거 행적까지 잇따라 소환되고 있는 유튜버 박위를 둘러싸고 이번에는 학창시절 학교폭력 의혹이 온라인상에서 제기됐다.

다만 이를 뒷받침할 객관적인 근거는 현재까지 공개되지 않은 가운데, 박위의 고교 동창이라고 밝힌 이들이 직접 반박에 나서면서 엇갈린 주장이 맞붙고 있다.

29일 여러 온라인 커뮤니티와 SNS에는 자신을 박위의 용산고등학교 동창이라고 주장하는 누리꾼들의 글과 댓글이 확산했다.

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논란의 시작은 박위의 학창시절과 관련한 일부 누리꾼들의 주장이었다.

자신을 박위의 고교 동창이라고 소개한 한 누리꾼은 박위가 과거 소년원에서 나온 뒤 학교에 복학했다는 취지의 주장을 내놨다.

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또 다른 작성자는 고등학교 2학년 시절 박위로 인해 전치 4주에 해당하는 상해를 입었다는 취지의 댓글을 남겼다.

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일부 작성자들이 댓글을 통해 서로를 알고 있는 듯한 대화를 주고받으면서 해당 주장은 온라인상에서 빠르게 확산했다.

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그러나 현재까지 해당 글 작성자들이 실제 박위와 같은 학교에 재학했다는 사실을 객관적으로 입증할 만한 자료는 공개되지 않았다.

소년원이나 학교폭력, 상해와 관련한 주장 역시 이를 뒷받침할 공식 기록이나 객관적인 증거가 확인되지 않은 상태다.

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이런 가운데 정반대의 증언도 등장했다.

자신을 박위의 용산고 동창이라고 소개한 A씨는 박위가 전신마비 판정을 받은 사고 이후 직접 병문안을 갔던 친구 중 한 명이라고 밝혔다.

A씨는 박위가 학교폭력이나 괴롭힘과는 거리가 먼 친구였다고 주장하며 "상식적으로 위가 나쁜 짓을 했다면 크게 다쳤을 때 병문안을 그렇게 많이 와주겠느냐"고 반박했다.

그에 따르면 당시 박위가 사고를 당한 뒤 자신을 포함해 용산고 동창 약 40명이 병문안을 갔다. A씨는 "그때도 우리 마음이 아플까 봐 계속 웃어줬다"며 "긍정적이고 선한 마인드를 갖고 있는 친구는 맞다"고 회상했다.

박위와 같은 반이었다는 또 다른 누리꾼 역시 옹호에 나섰다.

이 누리꾼은 박위에 대해 "학창시절 인성, 겸손함, 지성, 운동능력 등을 다 갖춘 친구였다"고 주장했다.

특히 반에서 소외되던 학생까지 챙겼다면서 수학여행 당시 친구들에게 일일이 쌈을 싸주며 챙겼다는 일화도 전했다.

결국 현재 온라인상에는 자신을 박위의 동창이라고 주장하는 이들을 중심으로 학창시절에 대한 상반된 증언이 동시에 나오고 있는 상황이다.

한쪽에서는 학교폭력 등을 주장하는 반면 다른 쪽에서는 오히려 주변 친구들을 챙기는 학생이었다고 반박하고 있다.

다만 양측 주장 모두 온라인상에서 나온 개인의 증언이라는 점에서 사실관계가 객관적으로 확인된 것은 아니다.

특히 학교폭력과 소년원 등 민감한 의혹에 대해서는 이를 입증할 구체적인 자료가 공개되지 않은 만큼 확인되지 않은 주장의 무분별한 확산에 주의가 필요하다.

박위는 최근 KTX에서 하차하던 중 발생한 낙상 사고 당시 CCTV 영상을 공개한 이후 온라인상에서 갑론을박의 중심에 섰다. 이후 과거 방송과 영상 등이 재조명되며 여러 논란이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com