‘리센느’ 원이, 시그니엘 톱스타 변신→13시간 만에 450만뷰 “진짜 슈퍼스타 맞네”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 리센느 원이가 또 한 번 압도적인 유튜브 화력을 입증했다. 새 영상이 공개된 지 불과 13시간 만에 조회수 450만 회를 돌파하며 주목받고 있다.

28일 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에는 '원이 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상은 공개 약 12시간 만에 조회수 435만 회를 넘어선 데 이어 13시간째인 29일 오전 450만 회를 기록했다. 한 시간 사이에 약 15만 회가 추가된 셈. 장시간 누적된 수치가 아니라 공개 반나절 만에 만들어낸 기록이라는 점에서 원이의 막강한 화제성을 실감하게 했다.

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폭발적인 조회수만큼 댓글 반응도 뜨거웠다. 한 누리꾼은 "6시간 만에 300만 조회수로 기강을 잡는 주인장"이라고 표현했다. "12시간 만에 435만 회라니 국내 1황이다", "거의 순수 한국인 시청자로 이 조회수가 나온다", " 영상 속 설정처럼 실제로 슈퍼스타가 맞다" 등의 반응도 이어졌다.

웃음 이면에 담긴 원이의 진심을 짚은 반응도 적지 않았다. 원이가 "이게 길게 가야 되는데"라고 말한 장면을 두고 한 시청자는 "지금의 인기가 행복하면서도 한편으로는 불안하고 걱정되는 마음이 느껴진다"고 적었다. 또 "망하면 각자 다른 소속사를 찾는 것이 아니라 멤버들끼리 카페를 하자고 약속한 것부터 남다르다", "성공의 초입에 선 멤버들이 건강하게 다음을 준비했으면 좋겠다"는 응원이 이어졌다.

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특히 "리센느가 뜨지 못해 다섯 명이 함께 카페를 운영하는 세계관으로도 영상을 만들어 달라"는 댓글이 등장하는 등 시청자들은 영상 속 설정을 새로운 이야기로 확장하며 콘텐츠를 즐겼다.

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특히 원이의 채널은 거대한 해외 팬덤을 겨냥한 음악 콘텐츠보다 한국어 대화와 지역 사투리, 멤버들의 관계성을 중심으로 성장했다. 때문에 이번 기록 역시 국내 이용자들의 높은 관심이 만들어낸 이른바 '내수형 조회수'라는 반응이 나온다.

원이는 이번 영상에서 성공한 톱스타의 근황을 보여주는 콘셉트에 몰입했다. 영상 속 설정에서 시그니엘 서울에 머물며 비서 리브, 경호팀과 함께 대형 밴으로 이동하는 등 화려한 일상을 선보였다. 화장품을 이용한 피부 관리 루틴을 소개하며 "이게 제 유지 비결"이라고 능청스럽게 말하기도 했다.

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그러나 영상은 성공한 스타의 화려함만을 보여주는 데 그치지 않았다. 원이는 바쁜 생활로 사투리조차 마음껏 쓰기 어려워졌다는 설정을 소화하며 유명세를 얻은 뒤 잃어버린 평범한 일상에 대한 아쉬움을 드러냈다. 과거 숙소 인근을 지나면서는 멤버들과 "망하더라도 함께 카페를 차리자"고 이야기했던 시절을 떠올렸다. 지금의 성공에 대해서도 자신의 능력만이 아니라 운이 따랐다며 겸손한 모습을 보였다.

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과거 콘텐츠를 함께했던 '어피디'와 만나 '거제 야호' 등 익숙한 유행어를 되짚는 장면도 담겼다. 화려한 식사 자리에서도 "연예인병에 걸린 것 아니냐"는 농담을 주고받으며 성공 전의 순수했던 모습을 추억했다.

10년 전 인연인 '연수 아저씨'와의 통화에서는 웃음과 뭉클함이 교차했다. 바쁜 일정 탓에 자주 만나지 못하면서도 서로를 응원하는 관계를 확인한 원이는 전화를 끊은 뒤 "갑자기 외로워졌다"고 말해 여운을 남겼다.

영상 후반부에는 높은 곳에서 서울을 내려다보며 성공 뒤에 따라온 고독을 표현했다. 원이는 "서울이 이렇게 작았나"라며 허무한 표정을 지었고 "상경한 지 15년 됐다. 집에 가고 싶다"고 털어놨다. 마지막에는 캐릭터 팩을 붙이고 와인을 마시며 혼자 하루를 마무리했다.

'원이 근황'은 실제 일상과 과장된 톱스타 설정, 원이 특유의 담담한 연기가 결합한 페이크 다큐멘터리 형식으로 웃음과 쓸쓸함을 동시에 담아냈다. 성공 이후의 화려한 삶을 보여주는 듯하다가 외로움과 옛 인연에 대한 그리움으로 방향을 전환한 구성도 뜨거운 반응을 끌어낸 요소로 보인다.

거제 소녀의 친근한 일상으로 시작해 '톱스타 원이'의 고독까지 하나의 서사로 만든 원이. 공개 13시간 만에 기록한 450만 조회수는 그의 유튜브 콘텐츠가 일회성 유행을 넘어 강력한 팬덤과 대중성을 동시에 확보했음을 보여줬다.

한편 원이가 소속된 리센느는 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 음원 차트 역주행에 힘입어 광고계의 러브콜을 받고 있다. 거제·수원·경주 홍보대사 등으로도 활동 영역을 넓히고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com