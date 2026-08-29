이영지 말이 현실 됐다…‘우주떡집’ 서울 2호점 확정에 미미와 드러누워

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[스포츠조선 조민정 기자] 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 고흥에서의 떡집 운영을 마치고 서울 2호점에 입성한다.

지난 28일 방송된 tvN 예능프로그램 '우주떡집' 5회에서는 '떡마카세' 단체 손님을 맞은 네 멤버의 고군분투와 서울 2호점 운영 소식이 공개됐다.

이날 방송은 닐슨 코리아 기준 전국 가구 기준 최고 시청률 3.5%, 수도권 가구 기준 최고 3.7%를 기록했다. 5주 연속 케이블·종합편성채널 동시간대 1위에 올랐으며, tvN의 핵심 지표인 남녀 2049 시청률도 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 정상을 지켰다.

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지락이들은 찰떡을 이용한 신메뉴 '감자크림떡자냐'와 '흑임자 토롱아이스크림', 이영지가 즉석에서 개발한 '고구려라면'을 내놓으며 3일 차 점심 영업에 돌입했다.

첫 번째 위기는 '고구려라면'에서 발생했다. 이영지가 즉흥적으로 만든 음식이라 정확한 조리법을 기억하지 못하면서 주방이 혼란에 빠진 것. 결국 이은지는 해당 메뉴를 하루 동안 무료로 제공하는 서비스 음식으로 바꾸는 결단을 내렸다. 멤버들의 우려와 달리 손님들이 좋은 반응을 보이면서 위기는 무사히 넘어갔다.

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당초 5개만 한정 판매하기로 했던 미미의 '감자크림떡자냐'는 빠르게 품절돼 상시 판매 메뉴로 전환됐다. 그러나 '명란바지락스타'와 '감자크림떡자냐' 주문이 동시에 밀리면서 미미의 수난이 시작됐다.

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미미는 치즈를 빼먹거나 주문 자체를 놓쳤고 핵심 재료인 찰떡피를 넣지 않아 음식을 다시 만들기도 했다. 연이은 실수에도 끝까지 주문을 소화하며 분주하게 주방을 지켰다.

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저녁 영업에서는 이영지가 무심코 언급했던 '떡마카세'가 실제로 펼쳐졌다. 마트 직원 16명의 단체 회식을 맡게 된 멤버들은 파인다이닝을 연상시키는 응대와 플레이팅으로 한층 달라진 분위기를 연출했다.

하지만 역대 가장 많은 단체 손님을 상대하면서 예상치 못한 문제가 터졌다. '명란바지락스타' 두 그릇이 부족한 데다 핵심 재료인 절편면까지 떨어진 사실을 뒤늦게 발견한 것이다. 위기의 순간 이은지가 기지를 발휘했다. 즉석에서 노래를 부르며 손님들의 시선을 돌린 그는 우선 준비된 음식부터 서빙했다. 이어 "팀장님과 점장님 두 분께는 셰프님이 직접 서빙해 드리려고 하는데 괜찮으시냐"고 자연스럽게 양해를 구하며 시간을 벌었다. 그사이 미미는 빠진 두 그릇을 완성해 무사히 코스를 이어갈 수 있었다.

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멤버들은 총 8가지 코스 요리를 모두 선보인 뒤 홀로 나가 손님들과 인사를 나눴다. 이은지는 "정말 쉽지 않았지만 여러분이 행복하게 드시는 모습을 보며 저희도 큰 감명을 받았다"고 진심 어린 감사 인사를 전했다.

숨 가쁜 영업을 마친 지락이들은 다음 날 첫 휴무를 맞았다. 떡을 뽑는 작업만 끝낸 뒤 고흥 읍내에서 모처럼 여유를 즐길 계획이었지만 본사에서 뜻밖의 소식이 도착했다. 앞서 서울에 가고 싶다고 했던 이영지의 말을 제작진이 놓치지 않고 서울 2호점 운영을 결정한 것. 예상치 못한 통보를 받은 미미와 이영지는 그대로 바닥에 드러누워 웃음을 자아냈다.

두 사람은 이제 익숙해진 고흥 매장에 대한 애정과 안정감을 호소하며 남고 싶다는 뜻을 내비쳤지만, 본사의 결정은 바뀌지 않았다. 방송 말미에는 고흥 매장보다 규모가 큰 서울 2호점에 입성한 네 멤버의 모습이 예고돼 다음 이야기에 대한 궁금증을 높였다.

서울로 무대를 옮긴 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 새로운 떡집 운영기는 오는 9월 4일 오후 8시 35분 방송되는 tvN '우주떡집'에서 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com