‘82세’ 선우용여, 뇌경색 골든타임 지킨 작가를 첫 매니저로…15년 인연

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 선우용여가 데뷔 60년 만에 처음 생긴 매니저와 특별한 인연을 공개한다. 그의 뇌경색 골든타임을 지켜낸 15년 지기 방송작가가 매니저가 된 사연이 뭉클함을 안길 전망이다.

29일 방송되는 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점' 413회에서는 최근 뜨거운 관심 속에 제2의 전성기를 맞은 선우용여의 유쾌한 일상이 그려진다.

선우용여의 현재 매니저는 15년 전 한 방송프로그램을 통해 처음 인연을 맺은 방송작가다. 오랜 시간 선우용여의 곁을 지켜온 그는 약 1년 전부터 작가와 매니저 업무를 병행하고 있다.

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두 사람의 관계가 더욱 각별해진 데에는 가슴 뭉클한 사연이 있었다. 선우용여가 뇌경색으로 갑작스럽게 쓰러졌을 당시 가족들은 미국에 머물고 있었다. 매니저는 가족들이 한국으로 돌아오기 전까지 직접 선우용여를 간병하며 치료의 골든타임을 지켜냈다. 이후에도 별도의 매니저 없이 활동하는 선우용여를 곁에서 세심하게 챙겼다. 그는 선우용여를 지켜보며 "이분을 내가 지켜드려야겠다"고 결심했고, 결국 데뷔 60년 만의 첫 매니저가 됐다.

방송에서는 '대한민국에서 가장 뜨거운 80대'로 불리는 선우용여의 에너지 넘치는 하루도 공개된다. 선우용여는 직접 운전대를 잡고 약 2시간을 달려 강원도로 향한다. 그가 선택한 힐링 장소는 참숯가마였다. 37도에 이르는 폭염에도 뜨거운 참숯가마에서 이열치열을 즐기며 남다른 건강 관리법을 보여준다. 참견인들은 더위를 정면으로 즐기는 선우용여의 체력과 열정에 놀라움을 감추지 못한다. 선우용여는 "그냥 살아. 느끼는 대로 사는 거야"라며 자신만의 거침없는 인생 철학도 전한다. 주변의 시선에 얽매이지 않고 자신의 삶을 주체적으로 즐기는 모습에 참견인들은 "우리 엄마도 이렇게 살았으면 좋겠다"며 부러움을 드러낸다.

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'순풍산부인과'를 통해 약 30년 동안 인연을 이어온 박미선과의 특별한 만남도 성사된다. 두 사람은 서로를 '엄마'와 '딸'이라고 부를 정도로 각별한 사이로 알려졌다. 암 투병으로 활동을 중단했던 박미선의 모습을 지켜본 선우용여는 자신의 힘들었던 시절이 떠올라 더욱 안타까웠다고 고백한다. 그는 현재 자신에게 찾아온 시간을 두고 "열심히 살아온 것에 대한 보답처럼 찾아온 시간"이라고 표현하며 변함없이 긍정적인 태도를 보인다.

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박미선은 생일을 앞둔 '엄마' 선우용여를 위해 특별한 축하 이벤트를 준비한다. 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 두 사람은 웃음과 눈물이 교차하는 애틋한 모녀 호흡을 보여줄 예정이다.

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뇌경색 위기의 순간을 함께한 첫 매니저부터 30년 인연의 박미선까지, 선우용여를 둘러싼 소중한 사람들과 특별한 하루는 29일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com