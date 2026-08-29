강남, '우익 논란' 日배우 영상 삭제하더니…해명 없이 유튜브 재개

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 방송인 강남이 일본 배우 후쿠시 소타 출연 영상을 삭제한 뒤 별다른 해명 없이 유튜브 활동을 재개했다.

강남의 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 지난 27일 새로운 콘텐츠가 공개됐다.

제작진은 영상 공개에 앞서 "오늘 영상의 주인공은 바로 강나미의 든든한 지원군 승리님입니다"라며 출연자를 소개했다.

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영상에는 강남의 이른바 '지하철 친구'로 유명한 승리 씨가 등장했다. 두 사람은 강남이 과거 지하철에서 우연히 승리 씨에게 말을 걸면서 인연을 맺었으며 이후에도 여러 차례 콘텐츠를 함께하며 친분을 이어왔다.

특히 이번 영상은 강남이 '우익 논란'에 휩싸인 일본 배우 후쿠시 소타와 촬영한 콘텐츠를 삭제한 이후 처음 공개한 영상이라는 점에서 눈길을 끌었다.

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하지만 강남 측은 앞선 영상이 삭제된 이유나 불거진 논란에 대해서는 별도의 설명을 내놓지 않았다.

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앞서 강남은 지난 20일 자신의 유튜브 채널을 통해 후쿠시 소타와 함께한 콘텐츠를 공개했다.

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영상에서 두 사람은 한국어로 대화를 나누고 매운 라면을 먹는 등 다양한 이야기를 주고받으며 친분을 드러냈다.

그러나 영상 공개 이후 후쿠시 소타의 과거 행적이 온라인상에서 재조명되면서 논란이 불거졌다.

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후쿠시 소타가 과거 일본군 관련 다큐멘터리에 출연했던 사실과 조부가 카미카제 특공대원이었다는 내용 등이 다시 언급되면서 일부 누리꾼 사이에서 '우익 논란'으로 번졌다.

최근 강남이 진행하고 있는 'J팝 리메이크' 프로젝트를 둘러싸고도 일부에서 부정적인 반응이 나온 상황이었던 만큼 논란은 더욱 확산됐다.

결국 후쿠시 소타가 등장한 영상은 공개 하루 만인 지난 21일 강남의 유튜브 채널에서 삭제됐다. 강남이 개인 채널에 게재했던 후쿠시 소타와 함께 찍은 사진 역시 찾아볼 수 없게 됐다.

이후 약 일주일 만에 새로운 영상이 올라왔지만 앞선 콘텐츠 삭제와 관련한 별도의 입장은 나오지 않았다. 논란에 직접 대응하기보다는 예정된 콘텐츠를 공개하며 활동을 이어가는 모습이다.

한편 일본인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 강남은 한국에서 가수와 방송인으로 활동해왔다. 그는 지난 2022년 귀화해 한국 국적을 취득했다.

narusi@sportschosun.com