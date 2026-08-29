“엄마도 딸도 반한 주말극” 하석진X안희연 ‘사랑이 온다’, ‘미사’ 작가가 썼다[SC초점]

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[스포츠조선 조민정 기자] KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'의 상승세가 심상치 않다. 익숙한 가족극의 정서에 진한 멜로와 젊은 배우들의 로맨스를 섞으면서 엄마와 딸이 주말 저녁 같은 소파에 앉아 함께 보는 드라마로 자리 잡고 있다.

지난달 25일 처음 방송된 '사랑이 온다'는 첫 회부터 두 자릿수 시청률로 출발했다. 이후 6회에서 전국 기준 15.7%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했고 지난 16일 방송 역시 15.6%로 주말 방송 전체 시청률 1위에 올랐다. 22일 방송된 9회도 15.3%를 기록하며 정상을 지켰다.

방송 초반부터 15%대에 진입한 성적은 최근 침체됐다는 평가를 받아온 KBS 주말극에 반가운 신호다. 아직 전체 이야기의 초반부임에도 인물들의 관계가 본격적으로 얽히기 시작하면서 향후 시청률 상승 가능성에도 관심이 쏠린다.

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'사랑이 온다'의 인기에는 세대를 동시에 끌어들이는 구성이 한몫했다. 권해효, 윤유선, 류승수, 진경 등 중견 배우들이 가족극의 중심을 단단하게 잡고, 하석진과 안희연, 이주연, 배정남 등은 첫사랑과 재회, 엇갈린 로맨스를 이끈다.

중장년 시청자에게는 가족의 갈등과 화해라는 익숙한 주말극의 정서를 제공하고 젊은 시청자에게는 복잡한 감정의 사각관계와 현실적인 연애 고민으로 다가간다. TV 앞에 온 가족이 모이던 전통적인 주말드라마의 장점을 유지하면서도 OTT와 짧은 영상에 익숙한 세대가 따라갈 만한 멜로의 속도를 더한 셈이다.

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알고 보면 작품의 진한 감정선에는 확실한 이유가 있다. '사랑이 온다'의 극본을 맡은 인물은 2004년 신드롬을 일으킨 '미안하다, 사랑한다'를 집필한 이경희 작가다.

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이경희 작가는 '세상 어디에도 없는 착한 남자', '함부로 애틋하게', '상두야 학교 가자' 등 사랑과 상처를 밀도 있게 그린 작품들을 선보여왔다. 자극적인 사건을 빠르게 소비하기보다 인물들의 결핍과 오래된 감정을 차곡차곡 쌓은 뒤 폭발시키는 것이 강점이다.

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'사랑이 온다'에서도 색깔은 선명하다. 작품은 흩어진 가족들이 밥상을 사이에 두고 서로의 상처를 마주하며 다시 관계를 만들어가는 과정을 담는다. 가족극의 외형을 갖췄지만 그 안에서는 첫사랑, 이별, 미혼모의 삶과 부모·자식 사이의 오랜 오해가 촘촘하게 맞물린다.

특히 하석진의 절제된 연기가 극의 몰입도를 높이고 있다. 하석진이 연기하는 김무진은 겉으로는 냉철하고 빈틈없는 레스토랑 오너 셰프지만, 가족의 반대로 자신의 꿈을 접었던 상처와 8년 전 끝난 사랑의 흔적을 품은 인물이다.

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하석진은 과장된 감정 표현보다 시선과 표정의 미세한 변화로 김무진의 복잡한 내면을 전달한다. 한규림(안희연)과 재회한 뒤 애써 감정을 누르는 모습, 자신에게 직진하는 장서현(이주연)을 대하면서도 쉽게 마음을 열지 못하는 장면에서 특유의 건조하고 단단한 연기가 빛을 발한다.

11회에서는 김무진의 감정이 더욱 거세게 흔들린다. 장서현과의 관계를 반대하는 고윤희(윤유선)와 사랑을 지키려는 장서현이 정면으로 맞서면서 김무진은 모녀 갈등의 한가운데 놓인다. 여기에 지친 얼굴로 누군가에게 전화를 거는 한규림과 김무진을 갑자기 찾아온 조흥식(배정남)의 움직임까지 더해진다.

단순히 어머니 세대가 습관적으로 시청하는 주말극에 머물지 않고 딸 세대가 로맨스와 배우들의 연기를 따라 함께 보게 만드는 드라마. '사랑이 온다'가 보여주는 15%대 시청률과 주말 전체 1위라는 성과는 이러한 세대 확장 가능성을 보여준다.

'미안하다, 사랑한다'를 기억하는 엄마와 하석진·안희연의 로맨스에 몰입하는 딸이 같은 소파에서 다음 장면을 기다린다. 익숙하면서도 조금은 달라진 '사랑이 온다'가 다시 한번 KBS 주말극의 전성기를 이끌 수 있을지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com