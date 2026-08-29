'♥티파니 영' 변요한, 하와이 사진에 웬 '여자 손'?…"당연히 제 와이프"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 변요한이 아내 티파니 영과 하와이에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 사진 한 장에서 시작된 누리꾼들의 '아내 동행설'에는 직접 댓글까지 남기며 유쾌하게 답했다.

변요한은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 하와이 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 변요한은 푸른 바다를 배경으로 여유를 만끽하는가 하면 서핑을 즐기며 휴가를 보내고 있다. 결혼 후 한층 편안해진 그의 일상이 눈길을 끌었다.

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그런데 변요한이 공개한 사진 가운데 예상치 못한 부분이 온라인상에서 관심을 모았다.

한 SNS 계정은 사진 속에 화려한 네일아트를 한 여성의 손이 포착됐다며 티파니 영이 함께 하와이를 찾은 것이 아니냐는 추측을 내놨다. 티파니 영이 평소 선보였던 네일 스타일과 비슷하다는 점도 근거로 거론됐다.

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누리꾼들의 '추리'가 이어지자 변요한이 직접 등장했다.

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변요한은 해당 게시물에 "당연히 제 와이프랑 왔지요"라는 댓글을 남기며 아내 티파니 영과 함께 하와이를 여행 중이라는 사실을 확인했다.

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특히 별다른 설명 없이 '당연히'라는 표현까지 더해 아내와 함께 여행을 왔다는 사실을 자연스럽게 밝힌 변요한의 반응이 웃음을 자아냈다.

변요한과 티파니 영은 작품을 통해 처음 인연을 맺었다. 두 사람은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연한 것을 계기로 가까워졌고 이후 연인으로 발전했다.

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두 사람은 지난해 열애 사실을 인정했으며 올해 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 이후 부부로서 새로운 인생을 시작한 가운데 하와이에서 함께 휴가를 보내는 모습까지 알려지며 관심을 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com