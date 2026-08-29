머리·양팔 사라진 불탄 시신…현장 전화번호 주인 정체에 ‘충격’ (‘용형5’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 머리와 양팔이 훼손된 채 불에 탄 남성의 시신. 피해자의 신원을 알려줄 단서는 모두 사라진 듯했지만, 현장에 떨어진 전화번호 하나가 완전범죄를 꿈꾼 범인의 덜미를 잡았다.

지난 28일 방송된 티캐스트 E채널 '용감한 형사들5' 18회에는 원종열 형사와 김문영 법의학자, 박미옥 전 형사, 이호 교수가 출연해 잔혹한 강력 사건의 수사 과정과 공범 범죄에 숨겨진 심리를 짚었다. 방송인 김대호도 게스트로 함께했다.

첫 번째 사건은 19년 전 한 공장 직원의 신고로 시작됐다. 식사를 마치고 산책하던 신고자는 고속도로 인근에서 무언가 타는 듯한 매캐한 냄새를 맡았다. 현장에 출동한 형사들은 인적이 드문 수풀에서 대용량 쓰레기봉투에 싸인 시신을 발견했다. 시신은 머리와 양팔이 훼손된 상태였고 불에 탄 흔적까지 남아 있었다.

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권일용 프로파일러는 당시 현장에 투입됐다며 "너무 충격적인 사건이었다"고 회상했다. 범행의 잔혹성과 치밀함 때문에 이후 과학수사 자료로 활용되기도 했다고 설명했다. 부검 결과 피해자는 성인 남성이었고 사인은 급성 청산염 중독으로 밝혀졌다. 범인은 피해자의 신원을 감추기 위해 신체를 훼손했지만 수사팀은 시신을 감쌌던 쓰레기봉투와 수건 등 현장에 남은 모든 물건을 다시 살폈다.

이때 형사들의 눈에 전화번호가 적힌 종이 한 장이 들어왔다. 종이에는 "바로 옆 가게에 있습니다. 출타 시 연락 주세요"라는 문구와 함께 휴대전화 번호가 쓰여 있었다. 수사팀은 우연히 섞여 들어간 종이가 아니라고 판단하고 번호의 명의자를 추적했다. 그 끝에서 IQ 140으로 알려진 20세 명문대 재학생 김 씨(가명)가 등장했다.

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김 씨는 검정고시를 거쳐 대학에 진학하고 각종 대회와 발명으로 여러 차례 상을 받은 인물이었다. 형사들의 질문에도 막힘없이 답했고 사건 당일의 알리바이까지 갖추고 있었다. 김 씨는 문제의 메모 역시 자신의 차량 위에 올려놨던 것일 뿐 사건과는 아무런 관련이 없다고 주장했다. 그러나 지나칠 만큼 빈틈없는 태도가 오히려 형사의 의심을 키웠다.

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김 씨의 주변을 다시 확인하던 수사팀은 그가 40대 후반의 외삼촌과 함께 살고 있다는 사실을 파악했다. 문제는 최근 외삼촌의 모습을 본 사람이 아무도 없다는 점이었다. 직장에도 며칠째 아무런 연락 없이 나오지 않은 상태였다. 수사팀은 지나치게 깨끗하게 정돈된 김 씨의 집을 집중적으로 감식했다. 그 결과 범행의 흔적과 DNA가 발견됐고 훼손된 시신의 신원은 김 씨와 함께 살던 외삼촌으로 확인됐다.

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형사와 대면한 뒤 김 씨는 돌연 연락을 끊고 잠적했다. 이후 직접 전화를 걸어 "어머니에게 미안하다고 전해 달라"는 말을 남겼다. 위치를 추적한 형사들은 김 씨의 차량을 발견하고 주변을 수색했다. 김 씨는 자신을 찾아온 형사를 보자 "아저씨 죄송해요"라며 눈물을 흘렸고 미리 작성한 10장 분량의 진술서를 건넸다. 김 씨는 술을 마실 때마다 자신과 어머니를 괴롭혔던 외삼촌에게 오랜 불만을 품었다고 주장했다. 특히 외삼촌이 어머니를 모욕하는 말을 한 뒤 살인을 결심했다는 것이 그의 진술이었다.

범행은 우발적이지 않았다. 김 씨는 사전에 신체 훼손에 사용할 도구를 준비했고 추적을 피하려고 여러 지역에서 쓰레기봉투를 구입했다. 피해자의 신원을 감추고 수사망을 혼란에 빠뜨리기 위한 계획이었다. 그러나 김 씨의 철저한 계산에도 차량 위에 있던 전화번호 메모 한 장은 예상하지 못한 변수였다. 권일용은 수사팀을 범인에게 인도한 그 종이를 두고 "마치 피해자가 남긴 메시지 같았다"고 돌아봤다.

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김 씨는 유족의 선처와 가정환경 등이 참작돼 징역 15년을 선고받았다.

이어진 '끝나지 않은 사건 Q'에서는 여러 명이 함께 범행에 가담할 때 나타나는 이른바 '책임의 N분의 1' 심리를 다뤘다. 박미옥 전 형사는 한강에서 포대자루에 담긴 채 발견된 15세 여학생 사건을 소개했다. 피해자는 심한 폭행을 당한 상태였고 현장에서 발견된 수건 한 장이 사건을 푸는 실마리가 됐다.

수사팀은 피해자가 만나러 간다고 했던 친구의 집에서 같은 종류의 수건을 발견했다. 조사 결과 피해자는 자신을 험담했다는 이유로 또래들에게 사흘 동안 폭행당하다 숨진 것으로 드러났다. 이호 교수는 "여러 명이 공범 관계에 놓이면 책임이 분산된다"고 분석했다. 권일용 역시 "집단의 힘이 각자가 느끼는 두려움과 공포를 메워주면서 결속력을 더욱 높일 수 있다"고 설명했다.

세 명이 함께 저지른 택시기사 살인사건과 10대 청소년 네 명이 가담한 강도살인사건도 소개됐다. 여러 사람이 번갈아 폭력을 행사하면서 행위에 대한 죄책감과 책임감이 흐려지는 공범 범죄의 위험성이 다시 한번 드러났다. 박미옥은 "여러 명이 범행했다고 해서 죗값까지 N분의 1로 나뉘는 것은 절대 아니다. 법도, 피해자의 고통도 나눌 수 없다"고 강조했다. 권일용도 "집단이든 개인이든 왜 아무도 범행을 멈추지 않았는지 계속 물어야 한다"고 지적했다.

'용감한 형사들5'는 매주 금요일 오후 9시 50분 방송된다. 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com